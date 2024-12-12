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Селена Гомес вперше виходить заміж

12 грудня 2024 09:36
Марія Покровська - Редактор
Селена Гомес та Бенні Бланко заручилися — фото
Селена Гомес та Бенні Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez
Марія Покровська - Редактор

Американська співачка Селена Гомес заручилася зі своїм коханим. Обранець зірки, продюсер Бенні Бланко, освідчився їй.

Радісною звісткою знаменитість поділилася в своєму Instagram

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Селена Гомес та Бенні Бланко заручилися

У своєму блогу 32-річна співачка опублікувала щасливі кадри, на яких позує в обіймах свого 36-річного нареченого. Знаменитість не могла втримати емоцій від радості.

Селена Гомес заручилася
Селена Гомес заручилася. Фото: instagram.com/selenagomez

Бланко вирішив освідчитися Селені без зайвої уваги та пафосу, розділивши цю мить лише на двох. Продюсер зробив співачці пропозицію руки та серця під час романтичного пікніку у парку.

Селена Гомес оголосила про заручини
Селена Гомес оголосила про заручини. Фото: instagram.com/selenagomez

Зірка відповіла "Так" своєму обранцеві та похизувалася розкішною обручкою із величезним діамантом посередині та розсипом дрібніших камінців.

"Вічність починається зараз...", — символічно підписала фото із заручин Гомес.

Обручка Селени Гомес
Обручка Селени Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

У коментарях під публікацією Селену привітали її шанувальники, а також зіркові друзі.

"Люба! Вітаю тебе!" (Дженніфер Еністон).

"Так! Я буду твоєю квіткаркою!" (Тейлор Свіфт).

"Вітаю тебе, крихітко!" (С'юкі Вотерхаус).

Нагадаємо, Селена Гомес та Бенні Бланко почали зустрічатися у липні 2023 року та деякий час приховували свої стосунки від публіки. До свого роману закохані були друзями більше 10 років — Бланко навіть допомагав Гомес із піснею "I Can't Get Enough" 2019 року.

Раніше відома українська співачка заручилася зі своїм обранцем.

Також солістка гурту KAZKA пояснила, чому відкладає весілля зі своїм нареченим.

шлюб весілля Селена Гомес закордонні зірки кохання

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