Донька Полякової набила татуювання та нарвалась на хейт у соцмережах

Співачка Оля Полякова з донькою Марією. Скриншот: Instagram/mashapolyakova

Старша донька співачки Олі Полякової, Марія, живе та навчається у Великій Британії. Саме там вона вирішила зробити своє перше тату. Втім, після цього дівчина опублікувала пост на іншу тему, через що зіркову доньку знову захейтили у соцмережах.

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Перше тату

Вже як кілька місяців повнолітня Марія Полякова вирішила набити тату разом зі своїм хлопцем Артуром. Вони разом навчаються в столиці Сполученого Королівства. Зіркова парочка обрала українську тату-майстриню.

Перше тату Марія вирішила зробити на зап'ясті. В цій частині тіла набивати малюнок боляче, то ж потенційний зять Олі Полякової підтримував кохану як міг. До речі, він також набив собі тату зі словом Balance. Маша ж зробила малюнок, сенс якого зрозумілий їй самій.

Донька Олі Полякової зробила тату. Скриншот: Instagram/mashapolyakova

Хейт у соцмережах

Після цього Марія зробила публікацію, в якій повідомила про завершення навчального року.

"Слава Богу, сесія закінчилась. Мені здавалось, що помру. Як проходять ваші екзамени", — написала старша донька Полякової.

Чимало користувачів соцмережі не зрозуміли порівняння навчання зі смертю, в той час, як на Батьківщині 18-річної дівчини триває повномасштабна війна.

Якось у війну такі алегорії сприймаються інакше

Повернися до України, будеш живою. Помре вона від сесії... Тут війна, а ти про смерть від сесії

Слава богу з Бахмута вивезли пораненого, бо думав, що помру

Відповідати на ці коментарі Маша, на яку підписані понад 160 тисяч фоловерів, не стала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова заступилась за старшу доньку та публічно дала їй поради. Також ми розповідали, що позиція телеведучого Ектора Хіменес-Браво щодо російського Бєлгорода обурила українців.