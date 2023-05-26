Дочь Поляковой набила татуировку и нарвалась на хейт в соцсетях

Певица Оля Полякова с дочерью Марией. Скриншот: Instagram/mashapolyakova

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, Мария, живет и учится в Великобритании. Там она решила сделать свое первое тату. Впрочем, после этого девушка опубликовала пост на другую тему, из-за чего звездную дочь вновь захейтили в соцсетях.

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Первое тату

Уже как несколько месяцев совершеннолетняя Мария Полякова решила набить тату вместе со своим парнем Артуром. Они вместе учатся в столице Соединенного Королевства. Звездная парочка выбрала украинского тату-мастера.

Первое тату Мария решила сделать на запястье. В этой части тела набивать рисунок больно, так что потенциальный зять Оли Поляковой поддерживал любимую как мог. Кстати, он тоже набил себе тату со словом Balance. Маша же сделала рисунок, смысл которого понятен ей самой.

Дочь Оли Поляковой сделала папу. Скриншот: Instagram/mashapolyakova

Хейт в соцсетях

После этого Мария сделала публикацию, в которой сообщила о завершении учебного года.

"Слава Богу, сессия закончилась. Мне казалось, что умру. Как проходят ваши экзамены", — написала старшая дочь Поляковой.

Многие пользователи соцсети не поняли сравнения обучения со смертью, в то время как на Родине 18-летней девушки продолжается полномасштабная война.

Как-то в войну такие аллегории воспринимаются по другому

Вернись в Украину, будешь живой. Умрет она от сессии… Здесь война, а ты о смерти от сессии

Слава богу из Бахмута вывезли раненого, потому что думал, что умру

Отвечать на эти комментарии Маша, на которую подписаны более 160 тысяч фолловеров, не стала.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова вступилась за старшую дочь и публично дала ей советы. Также мы рассказывали, что позиция телеведущего Эктора Хименес-Браво по отношению к российскому Белгороду возмутила украинцев.