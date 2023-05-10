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"Не обертайся": Полякова заступилась за старшу доньку та публічно дала їй поради

10 травня 2023 16:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
"Не обертайся": Полякова заступилась за старшу доньку та публічно дала їй поради
Співачка Оля Полякова з донькою Марією. Фото: Instagram/mashapolyakova
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Старша донька співачки Олі Полякової, Марія, живе та навчається у Великій Британії. Дівчина вступила до одного з вишів, але у соцмережах більше викладає фото та відео зі своїм бойфрендом. Через що її часто критикують в коментарях. 

Цього разу зіркова матір не стала мовчати та дала поради Марії в коментарях під її дописом в Instagram.

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Що написала Полякова

Маша опублікувала фото, на якому вона позує у сукні в королівському оперному театрі Ковент-Гарден в Лондоні. Дівчина вирішила випередити хейтерів та підписала знімок: "Підпису не буде, не до***теся".

Оля Полякова, яка не один раз публічно захищала старшу доньку від хейтерів, знову це зробила. Але цього разу співачка публічно дала поради Марії. 

"Моя красунечка, ти нікому нічого не повинна! Люди будуть пи***ти завжди, на те в них і рот. Будь щаслива обирай себе, свій шлях, не обертайся і не слухай нічого що може тебе зупинити! Люблю, пишаюся! Ти золото", — написала Полякова.

Втім, хейтерів це не зупинило. 

"Не вистачає кокошника та самовару до повноти картини. Матуся, не порядок! Чому донька не відповідає вашим сімейно-етичним традиціям? Роби як твоя мати, не соромся", — написав один з користувачів соцмережі.

Мовчати Оля Полякова не стала і лаконічно йому відповіла: "Ну якщо ти тут поради роздаєш, то і прийми одну від мене: іди на х*й".

Нагадаємо, раніше ми писали, в яких умовах в Англії живе молодша донька Олі Полякової, Аліса, та хто за нею доглядає. Також ми розповідали, що продюсер Полякової прокоментував хейт у соцмережах через фото співачки з росіянами за кордоном.

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