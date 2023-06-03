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Донька Полякової влаштувала романтичну фотосесію з бойфрендом

3 червня 2023 20:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Маша Полякова влаштувала романтичну фотосесію з бойфрендом
Маша Полякова з нареченим. Фото:
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Старша донька співачки Олі Полякової, Маша, живе та навчається у Великій Британії. Дівчина встигає не тільки здобувати освіту, а й займатися особитим життям.

Фото з романтиної фотосесії запостив хлопець дівчини у Instagram.

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На відео та знімках, якими поділився Артур, наречений Марії, вони гуляють Лондоном та не стримують романтичних почуттів.

До речі, парочка нещодавно зробила своє перше тату. Закохані вирушили разом до спеціалізованого салону, де набили на зап'ясті символічні татуювання.

Артур і Маша навчаються разом у Лондоні. Хлопец має власний блог, в якому розповідає про подорожі. Нещодавно вони з Марією побували у Парижі.

Марія Полякова зробила зі своїм хлопцям татуювання. Фото: instagram.com/mashapolyakova/  

Раніше стало відомо, що співачка Оля Полякова, яка до повномасштабного вторгнення Росії співала чимало російськомовних пісень, наважилась на зміни у своєму репертуарі. Війна змусила зірку змінити погляді на свою творчість.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова відіграла в столиці два концерти "Все буде добре. На біс". Увесь прибуток артистка спрямувала на благодійність.

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