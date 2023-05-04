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Продюсер Полякової прокоментував хейт у соцмережах через фото співачки з росіянами за кордоном

4 травня 2023 13:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Продюсер Полякової прокоментував хейт у соцмережах через фото співачки з росіянами за кордоном
Співачка Оля Полякова з продюсером Михайлом Ясинським. Фото: Facebook/mikeyasinskiy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Днями співачка Оля Полякова опублікувала спільне фото з російським громадським діячем, який називає себе опозиціонером Олександром Невзоровим, та блогеркою Нікою Білоцерківською. В коментарях чимало підписників артистки присоромили її за знімок з так званими "хорошими росіянами". Не промовчала й блогерка, інтерв’юерка Аліна Доротюк.

Під її публікацією у Facebook на захист співачки став продюсер Полякової, Михайло Ясинський. 

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Полякова, разом з росіянами та українською фотографинею Сонею Плакидюк провела благодійну вечерю, під час якої збирали гроші на допомогу Україні:

"Благодійна вечеря у Ніки Білоцерківської з приводу виходу книги Олександра Невзорова "Походження геніальності і фашизму". Зібрано грошей на дві карети швидкої допомоги для парамедиків!", — написала Полякова.

"Мені здається, деякі публічні особистості і лідери думок не усвідомлюють своєї відповідальності за дії, які транслюють на свою багатомільйонну аудиторію. Днями я побачила купу сторіз з лазурного узбережжя Франції, де українська співачка Оля Полякова і відома фотографиня Соня Плакидюк весело спочатку готують, потім проводять так само весело час  в компанії, увага, так званих "хАроших росіян", — обурилась Доротюк. 

Відповідь продюсера Полякової

Михайло Ясинський зауважив, що головний факт, а саме благодійну складову того вечора, Доротюк упустила. Нижче діалог блогерки та продюсера в коментарях під дописом. 

Діалог в коментарях між Михайлом Ясинським та Аліною Доротюк. Скриншот: Facebook/alya.dorotyuk

Нагадаємо, раніше ми писали, що після гучного скандалу психолог Спартак Суббота планує знову знімати "Подкаст терапію". Також ми розповідали, що Полякова у прямому ефірі розкритикувала скандальне інтерв'ю власниці українського громадянства, співачки Ані Лорак.

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