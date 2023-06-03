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Дочь Поляковой устроила романтическую фотосессию с бойфрендом

3 июня 2023 20:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Маша Полякова устроила романтическую фотосессию с бойфрендом
Маша Полякова с женихом. Фото:
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, Маша, живет и учится в Великобритании. Девушка успевает не только получать образование, но и заниматься личной жизнью.

Фото с романтиной фотосессии запостил парень девушки в Instagram.

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На видео и снимках, которыми поделился Артур, жених Марии, они гуляют по Лондону и не сдерживают романтических чувств.

Кстати, парочка недавно сделала свое первое тату. Влюбленные отправились вместе в специализированный салон, где набили на запястье символические татуировки.

Артур и Маша учатся вместе в Лондоне. У парня есть собственный блог, в котором он рассказывает о путешествиях. Недавно они с Марией побывали в Париже.

Мария Полякова сделала со своим ребятам татуировку. Фото: instagram.com/mashapolyakova/
Мария Полякова сделала со своим ребятам татуировку. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Ранее стало известно, что певица Оля Полякова, которая до полномасштабного вторжения России пела немало русскоязычных песен, решилась на изменения в своем репертуаре. Война заставила звезду изменить взгляд на свое творчество.

Напомним, певица Оля Полякова отыграла в столице два концерта "Все будет хорошо. На бис". Всю прибыль артистка направила на благотворительность.

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