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Донька Вікторії Бекхем відгуляла 12-річчя у гламурній сукні

8 липня 2023 19:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Вікторії Бекхем відгуляла 12-річчя у гламурній сукні
Донька Девіда та Вікторії Бекхем, Харпер Севен. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнерка Вікторія Бекхем з дитинства привчає свою доньку до стильного вбрання. Про це свідчить вибір сукні для святкування дня народження дівчинки.

Фото зі святкового ланчу Вікторія Бекхем опублікувала у своєму Instagram.

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Херпер Бекхем виповниться 12 років лише 11 липня, але святкування вже набирає обертів. Дівчинка разом з батьками та братами завітала до модного кафе Prada, де на неї чекав торт зі свічками та подарунки. На святкуванні дня народження сестри не було тільки брата Брукліна, який мешкає у США.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Для виходу Харпер одягнула легку сукню в стилі нічної сорочки, які шиє і так полюбляє носити її мама. До речі, у схожій сукні Вікторію теж помітили кілька тижнів тому. Доповнила образ дівчинка сумкою за 950 фунтів стерлінгів від бренду Prada. Вже у кафе Харпер отримала ще один подарунок від легендарної марки.

Святкування дня народження продовжило низку веселих подій у родині Бекхемів. Нещодавно Вікторія та Девід відсвяткували 24 річницю шлюбу. Пара одружилася у 1999 році і виховує чотирьох дітей: синів Брукліна, Ромео та Круза, а також доньку Харпер Севен.

Раніше Нікола Пельтц разом з чоловіком, моделлю Брукліном Бекхемом знялася для Vogue.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем разом з родиною побувала на останньому концерті Елтона Джона у Лондоні. Її чоловік не міг стримуватися, щоб не підспівувати легендарному музиканту.

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