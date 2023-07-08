Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дочь Виктории Бекхэм отгуляла 12-летие в гламурном платье arrow

Дочь Виктории Бекхэм отгуляла 12-летие в гламурном платье

8 июля 2023 19:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Виктории Бекхэм отыграла 12-летие в гламурном платье
Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм, Харпер Севен. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Виктория Бекхэм с детства приучает свою дочь к стильным нарядам. Об этом свидетельствует выбор платья для празднования дня рождения девочки.

Фото с праздничного ланча Виктория Бекхэм опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

Стильная дочь Бекхэмов

Херпер Бекхэм исполнится 12 лет только 11 июля, но празднование уже набирает обороты. Девочка вместе с родителями и братьями посетила модное кафе Prada, где ее ждал торт со свечами и подарки. На праздновании дня рождения сестры не было только брата Бруклина, проживающего в США.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Для выхода Харпер надела легкое платье в стиле ночной рубашки, которые шьет и так любит сама носить ее мама. Кстати, в похожем платье Викторию тоже заметили несколько недель назад. Дополнила образ девочка сумкой за 950 фунтов стерлингов от бренда Prada. В кафе Харпер получила еще один подарок от легендарной марки.

Празднование дня рождения продолжило ряд веселых событий в семье Бекхэмов. Недавно Виктория и Дэвид отпраздновали 24-летие брака. Пара поженилась в 1999 году и воспитывает четырех детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер Севен.

Ранее Никола Пельтц вместе с мужем, моделью Бруклином Бекхэмом снялась для Vogue.

Напомним, Виктория Бекхэм вместе с семьей побывала на последнем концерте Элтона Джона в Лондоне. Ее муж не мог сдерживаться, чтобы не подпевать легендарному музыканту.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз