Дочь Виктории Бекхэм отыграла 12-летие в гламурном платье

Дочь Дэвида и Виктории Бекхэм, Харпер Севен. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дизайнер Виктория Бекхэм с детства приучает свою дочь к стильным нарядам. Об этом свидетельствует выбор платья для празднования дня рождения девочки.

Фото с праздничного ланча Виктория Бекхэм опубликовала в своем Instagram.

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Херпер Бекхэм исполнится 12 лет только 11 июля, но празднование уже набирает обороты. Девочка вместе с родителями и братьями посетила модное кафе Prada, где ее ждал торт со свечами и подарки. На праздновании дня рождения сестры не было только брата Бруклина, проживающего в США.

Для выхода Харпер надела легкое платье в стиле ночной рубашки, которые шьет и так любит сама носить ее мама. Кстати, в похожем платье Викторию тоже заметили несколько недель назад. Дополнила образ девочка сумкой за 950 фунтов стерлингов от бренда Prada. В кафе Харпер получила еще один подарок от легендарной марки.

Празднование дня рождения продолжило ряд веселых событий в семье Бекхэмов. Недавно Виктория и Дэвид отпраздновали 24-летие брака. Пара поженилась в 1999 году и воспитывает четырех детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер Севен.

Ранее Никола Пельтц вместе с мужем, моделью Бруклином Бекхэмом снялась для Vogue.

Напомним, Виктория Бекхэм вместе с семьей побывала на последнем концерте Элтона Джона в Лондоне. Ее муж не мог сдерживаться, чтобы не подпевать легендарному музыканту.