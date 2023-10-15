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Доньку Деппа помітили в обіймах дівчини під час шопінгу

15 жовтня 2023 15:47
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Доньку Деппа помітили в обіймах дівчини під час шопінгу
Лілі Роуз Депп з дівчиною. Фото: BLACKGRID
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Доньку Джонні Деппа 24-річну Лілі-Роуз Депп сфотографували папараці під час шоппінгу разом з її дівчиною — 26-річною Даніель Бальбуеною. Дівчата, здавалося, не могли відірватися одна від одної. 

Про це пише Daily Mail

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Акторка і модель Лілі-Роуз Депп — донька акторів Джонні Деппа і Ванесси Параді — завжди раніше приховувала своє особисте життя. Її бачили з акторами Тімоті Шаламе, Остіном Батлером, моделлю Ешем Стайместом, проте стосунки з жодним з них дівчина не коментувала. 

У травні цього року молода акторка опублікувала фото, на якому вона цілувалася з дівчиною. Таким чином вона оголосила про стосунки з Даніель Бальбуеною, більш відомою як реперка 070 Shake. Разом вони вже майже рік. 

 

лили Роуз Депп
Лілі Роуз Депп зі своєю дівчиною. Фото: Instagram lilyrose_depp

Днями пара вирушила на шоппінг у продуктовий магазин, де їх і побачили папарацці. Дівчата були вдягнуті у повсякденному стилі, купували смаколики, обіймалися та сміялися. Вочевидь те, що їх переслідували з камерами знаменитостей ніяк не бентежило. 

 

Лили Роуз Депп с девушкой
Лілі Роуз Депп з дівчиною. Фото: BLACKGRID
Лили Роуз Депп с девушкой
Лілі Роуз Депп з дівчиною. Фото: BLACKGRID
Лили Роуз Депп с девушкой
Лілі Роуз Депп з дівчиною. Фото: BLACKGRID

Дочка Джонні Деппа визнала себе частиною ЛГБТ-спільноти, коли їй було 16 років. Тоді вона взяла участь у фотопроєкті Self-Evident Truths, присвяченому бісексуальності і людям нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Нагадаємо, провокаційний серіал з Лілі-Роуз Депп закрили через низькі рейтинги. 

Також ми писали, що у мережі з'явився рекламний ролик, за який Джонні Депп отримав рекордні 20 мільйонів. 

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