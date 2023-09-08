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У мережі з'явився рекламний ролик, за який Джонні Депп отримав рекордні 20 мільйонів

8 вересня 2023 11:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
У мережі з'явився рекламний ролик, за який Джонні Депп отримав рекордні 20 мільйонів
Актор Джонні Деппп. Фото: instagram.com/johnnydepp/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Джонні Депп знову став обличчям відомої марки парфумів. Зірка вперше співпрацював з брендом у 2015 році.

Про це пише Daily Mail.

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Контракт вартістю 20 мільйонів

60-річний Джонні Депп знявся у новому рекламному ролику The Call Of The Blazing Sun аромату Dior Sauvage. Відео з'явилось у мережі. Вартість рекламного контракту Деппа склала 20 мільонів доларів.

 

"Коли Депп був у центрі уваги через гучний судовий розгляд з колишньою дружиною Ембер Герд минулого року, Dior не відмовився від співпраці з ним, навіть незважаючи на тиск з боку громадськості. Актор став обличчям лінійки ароматів Sauvage з моменту її запуску в 2015 році", — заявили в Dior раніше.

Рекордні продажі перших парфумів

Свого часу актор Роберт Паттінсон був обличчям парфумів Dior Homme, а Бред Пітт рекламував туалетну воду Chanel No. 5. Зірка "Бійцівського клубу" отримав за це сім мільйонів доларів.

 

Після гучного судового процесу між Ембер Герд та Джонні Деппом парфуми Dior, які рекламував раніше Депп, Sauvage, потрапили у топ-продажів бренду.

Раніше Анджеліна Джолі запустила власний модний бренд.

Нагадаємо, Джонні Депп перед власним концертом втратив свідомість

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