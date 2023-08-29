Провокаційний серіал з Лілі-Роуз Депп закрили через низькі рейтинги

Акторка та модель Лілі-Роуз Депп. Фото: Reuters

Провокаційний серіал від творців Ейфорії Сема Левінсона та The Weeknd "Кумир" не продовжать на другий сезон. Проєкт не витримав критики.

Про це пише Deadline.

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"Кумир" не матиме продовження

Серіал "Кумир", який став одним з найскандальніших проєктів цього року, закрили. Шоу не продовжили на другий сезон.

"Серіал "Кумир" був одним з найпровокаційніших оригінальних шоу HBO, і ми задоволені потужним відгуком аудиторії, — сказала прессекретар HBO. — Після довгих роздумів і роздумів HBO, а також творці та продюсери вирішили не продовжувати випуск другого сезону. Ми вдячні творцям, акторам і знімальній групі за їх неймовірну роботу".

HBO оприлюднив дані про перегляди лише перших двох епізодів. Повідомляється, що прем’єра зібрала того ж дня 913 000 аудиторій на HBO та Max, тоді як другий епізод — 800 000.

Прем'єра серіалу відбулася на Каннському кінофестивалі в травні.

До речі, актор Джонні Депп радий, що його донька Лілі-Роуз самостійно будує кар'єру. Зірка пишається її роллю у скандальному серіалі "Кумир". Джонні Депп переконаний, якщо те, що робить його донька привертає багато уваги, то вона на правильному шляху, говорять друзі актора. У картині Лілі-Роуз Депп багато оголюється та бере участь у сценах доволі відвертого характеру.

Серіал "Кумир" розповідає історію талановитої та амбітної попзірки Джослін (Лілі-Роуз Депп), яка досягла чималих висот, але її останнє турне зірвалося через нервовий зрив. Тепер вона прагне довести світу знову, чого варта, і на цьому шляху зустрічає власника нічного клубу з темним минулим Тедроса (The Weeknd).