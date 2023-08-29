Провокаційний серіал з Лілі-Роуз Депп закрили через низькі рейтинги
Провокаційний серіал від творців Ейфорії Сема Левінсона та The Weeknd "Кумир" не продовжать на другий сезон. Проєкт не витримав критики.
Про це пише Deadline.
"Кумир" не матиме продовження
Серіал "Кумир", який став одним з найскандальніших проєктів цього року, закрили. Шоу не продовжили на другий сезон.
"Серіал "Кумир" був одним з найпровокаційніших оригінальних шоу HBO, і ми задоволені потужним відгуком аудиторії, — сказала прессекретар HBO. — Після довгих роздумів і роздумів HBO, а також творці та продюсери вирішили не продовжувати випуск другого сезону. Ми вдячні творцям, акторам і знімальній групі за їх неймовірну роботу".
HBO оприлюднив дані про перегляди лише перших двох епізодів. Повідомляється, що прем’єра зібрала того ж дня 913 000 аудиторій на HBO та Max, тоді як другий епізод — 800 000.
Прем'єра серіалу відбулася на Каннському кінофестивалі в травні.
До речі, актор Джонні Депп радий, що його донька Лілі-Роуз самостійно будує кар'єру. Зірка пишається її роллю у скандальному серіалі "Кумир". Джонні Депп переконаний, якщо те, що робить його донька привертає багато уваги, то вона на правильному шляху, говорять друзі актора. У картині Лілі-Роуз Депп багато оголюється та бере участь у сценах доволі відвертого характеру.
Серіал "Кумир" розповідає історію талановитої та амбітної попзірки Джослін (Лілі-Роуз Депп), яка досягла чималих висот, але її останнє турне зірвалося через нервовий зрив. Тепер вона прагне довести світу знову, чого варта, і на цьому шляху зустрічає власника нічного клубу з темним минулим Тедроса (The Weeknd).