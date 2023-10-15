Дочь Деппа заметили в объятиях девушки во время шопинга
Дочь Джонни Деппа 24-летнюю Лили-Роуз Депп сфотографировали папарацци во время шоппинга вместе с ее девушкой — 26-летней Даниэль Бальбуэной. Девушки, казалось, не могли оторваться друг от друга.
Об этом пишет Daily Mail.
Не обращали внимания на папарацци
Актриса и модель Лили-Роуз Депп — дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради — всегда раньше скрывала свою личную жизнь. Ее видели с актерами Тимоти Шаламе, Остином Батлером, моделью Эшем Стайместом, однако отношения ни с одним из них девушка не комментировала.
В мае этого года молодая актриса опубликовала фото, на котором она целовалась с девушкой. Таким образом, она объявила об отношениях с Даниэль Бальбуэной, более известной как репер 070 Shake. Вместе они уже почти год.
На днях пара отправилась на шоппинг в продуктовый магазин, где их и увидели папарацци. Девушки были одеты в обыденном стиле, покупали вкусности, обнимались и смеялись. Очевидно, что камери, которые переследовали их, знаменитостей никак не смущали.
Дочь Джонни Деппа признала себя частью ЛГБТ-сообщества, когда ей было 16 лет. Тогда она приняла участие в фотопроекте Self-Evident Truths, который посвящен бисексуальности и людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Напомним, провокационный сериал из Лили-Роуз Депп закрыли из-за низких рейтингов.
Также мы писали, что у сети появился рекламный ролик, за который Джонни Депп получил рекордные 20 миллионов.
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