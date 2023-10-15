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Дочь Деппа заметили в объятиях девушки во время шопинга

15 октября 2023 15:47
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Дочь Деппа заметили в объятиях девушки во время шопинга
Лили Роуз Депп с девушкой. Фото: BLACKGRID
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Дочь Джонни Деппа 24-летнюю Лили-Роуз Депп сфотографировали папарацци во время шоппинга вместе с ее девушкой — 26-летней Даниэль Бальбуэной. Девушки, казалось, не могли оторваться друг от друга.

Об этом пишет Daily Mail.

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Не обращали внимания на папарацци

Актриса и модель Лили-Роуз Депп — дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради — всегда раньше скрывала свою личную жизнь. Ее видели с актерами Тимоти Шаламе, Остином Батлером, моделью Эшем Стайместом, однако отношения ни с одним из них девушка не комментировала.

В мае этого года молодая актриса опубликовала фото, на котором она целовалась с девушкой. Таким образом, она объявила об отношениях с Даниэль Бальбуэной, более известной как репер 070 Shake. Вместе они уже почти год.

 

лили Роуз Депп
Лили Роуз Депп со своей девушкой. Фото: Instagram lilyrose_depp

На днях пара отправилась на шоппинг в продуктовый магазин, где их и увидели папарацци. Девушки были одеты в обыденном стиле, покупали вкусности, обнимались и смеялись. Очевидно, что камери, которые переследовали их,  знаменитостей никак не смущали.

 

Лили Роуз Депп с девушкой
Лили Роуз Депп с девушкой. Фото: BLACKGRID
Лили Роуз Депп с девушкой
Лили Роуз Депп с девушкой. Фото: BLACKGRID
Лили Роуз Депп с девушкой
Лили Роуз Депп с девушкой. Фото: BLACKGRID

Дочь Джонни Деппа признала себя частью ЛГБТ-сообщества, когда ей было 16 лет. Тогда она приняла участие в фотопроекте Self-Evident Truths, который посвящен бисексуальности и людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Напомним, провокационный сериал из Лили-Роуз Депп закрыли из-за низких рейтингов.

Также мы писали, что у сети появился рекламный ролик, за который Джонни Депп получил рекордные 20 миллионов.

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