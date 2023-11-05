Дорофєєва показала, як проводить час з коханим у заміському комплексі

Надя Дорофєєва і Михайло Кацурін. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва показала, яка проводить свій вихідний з чоловіком Михайлом Кацуріним. Співачка має один вільний день між концертами у своєму турі Україною і проводить його у заміському комплексі.

Фото опублікувала у своєму Instagram.

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Надя Дорофєєва подорожує Україною у рамках свого пісенного туру. Перед сьогоднішнім концертом у Полтаві співачка зупинилася у відомому заміському комплексі у Полтавській області. Туди до неї приїхав її чоловік — Михайло Кацурін.

Скриншот зі сторіс instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка показала, як вони з коханим проводять ранок: пара снідала на вулиці просто під дощем і насолоджувалася моментом.

Скриншот зі сторіс instagram.com/nadyadorofeeva

"Вперше в житті мені подобається дощ", — написала Дорофєєва у сторіс.

Скриншот зі сторіс instagram.com/nadyadorofeeva

Вона також показала Михайла: під дощем і у пледі.

Раніше, Надя Дорофєєва розповідала, що через тур немає можливості часто бачитися з коханим і навіть прибрати в квартирі.

Також ми писали, що Кацурін показав, як Дорофєєва бавиться з його сином.