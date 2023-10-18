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Надя Дорофєєва показала безлад в квартирі і поцілунки з коханим

18 жовтня 2023 12:02
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Надя Дорофєєва показала безлад в квартирі і поцілунки з коханим
Міша Кацурін і Надя Дорофєєва. Фото: nstagram.com/misha_katsurin
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

У Наді Дорофєєвої триває великий тур Україною. Зірка зізналася, що не встигає навіть прибрати вдома через насичений графік. А ще не бачиться з коханим Михайлом Кацуріним по кілька місяців. 

Домашньою атмосферою і зворушливими знімками з коханим співачка поділилася в Instagram

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Поділилася особистим

Надя Дорофєєва подорожує з великим туром містами України. Лише вчора вона повернулася з Ужгорода, а вже завтра має виступ у Рівне. Зірка показала безлад, який зараз панує в її квартирі і зізналася, що зовсім не встигає прибрати. 

 

Надя Дорофєєва сторіс
Скриншот зі сторіс в Instagram: nadyadorofeeva

"Вдома треш після початку туру", — написала співачка у сторіс. 

Тим часом її хлопець Міша Кацурін опублікував романтичне фото, на якому цілує кохану. Він зізнався, що через тур у Наді не вистачає часу і на нього.

 

Коли "цілую, я на роботу" означає "я поїхала в тур, побачимось через 2 місяці", — пожартував ресторатор у дописі. 

Хоча на останньому концерті Наді в Ужгороді Кацурін був присутній і підтримував зірку з концертної зали. Дорофєєва навіть присвятила йому виконання пісні "Щоб не було". 

 

Надя Дорофєєва концерт
Концерт Дорофєєвої в Ужгороді. Скриншот зі сторіс в Instagram: sulymenko.olexandra
Концерт Дорофєєвої в Ужгороді. Скриншот зі сторіс в Instagram: sulymenko.olexandra

Проте, вочевидь, у решту туру Наді Михайло Кацурін з нею не їде. 

Нагадаємо, Дорофєєва прокоментувала найгучніші чутки після розлучення з Дантесом. 

Також ми писали, що Дорофєєва прокоментувала документальний серіал про Девіда Бекхема.

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