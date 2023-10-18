Надя Дорофєєва показала безлад в квартирі і поцілунки з коханим

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва. Фото: nstagram.com/misha_katsurin

У Наді Дорофєєвої триває великий тур Україною. Зірка зізналася, що не встигає навіть прибрати вдома через насичений графік. А ще не бачиться з коханим Михайлом Кацуріним по кілька місяців.

Домашньою атмосферою і зворушливими знімками з коханим співачка поділилася в Instagram.

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Надя Дорофєєва подорожує з великим туром містами України. Лише вчора вона повернулася з Ужгорода, а вже завтра має виступ у Рівне. Зірка показала безлад, який зараз панує в її квартирі і зізналася, що зовсім не встигає прибрати.

Скриншот зі сторіс в Instagram: nadyadorofeeva

"Вдома треш після початку туру", — написала співачка у сторіс.

Тим часом її хлопець Міша Кацурін опублікував романтичне фото, на якому цілує кохану. Він зізнався, що через тур у Наді не вистачає часу і на нього.

Коли "цілую, я на роботу" означає "я поїхала в тур, побачимось через 2 місяці", — пожартував ресторатор у дописі.

Хоча на останньому концерті Наді в Ужгороді Кацурін був присутній і підтримував зірку з концертної зали. Дорофєєва навіть присвятила йому виконання пісні "Щоб не було".

Концерт Дорофєєвої в Ужгороді. Скриншот зі сторіс в Instagram: sulymenko.olexandra

Концерт Дорофєєвої в Ужгороді. Скриншот зі сторіс в Instagram: sulymenko.olexandra

Проте, вочевидь, у решту туру Наді Михайло Кацурін з нею не їде.

Нагадаємо, Дорофєєва прокоментувала найгучніші чутки після розлучення з Дантесом.

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