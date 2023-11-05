Дорофеева показала, как проводит время с любимым в загородном комплексе

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева показала, что проводит свой выходной с мужем Михаилом Кацуриным. У певицы есть один свободный день между концертами в своем туре по Украине и проводит она его в загородном комплексе.

Фото опубликовала в своем Instagram.

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Надя Дорофеева путешествует по Украине в рамках своего песенного тура. Перед концертом в Полтаве певица остановилась в известном загородном комплексе в Полтавской области. Туда к ней приехал ее муж Михаил Кацурин.

Скриншот со сторис instagram.com/nadyadorofeeva

Певица показала, как они с любимым проводят утро: пара завтракала на улице прямо под дождем и наслаждалась моментом.

Скриншот со сторис instagram.com/nadyadorofeeva

"Впервые в жизни мне нравится дождь", — написала Дорофеева в сторис.

Скриншот со сторис instagram.com/nadyadorofeeva

Она также показала Михаила: под дождем и в пледе.

Ранее, Надя Дорофеева рассказывала, что из-за тура нет возможности часто видеться с любимым и даже убрать в квартире.

Также мы писали, что Кацурин показал, как Дорофеева играет с его сыном.