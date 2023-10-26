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Обійми та танці на дивані — Кацурін показав, як Дорофєєва бавиться з його сином

26 жовтня 2023 17:37
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Обійми та танці на дивані — Кацурін показав, як Дорофєєва бавиться з його сином
Міша Кацурін і Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/misha_katsurin
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Ресторатор Міша Кацурін показав зворушливі домашні кадри, на яких його дружина Надя Дорофєєва бавиться з його сином від колишньої Даші Кацуріної.

Відео Михайло опублікував у своєму Instagram

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Пів року тому стало відомо, що співачка Надя Дорофєєва розійшлася зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. Пізніше прихильники дізналися, що зірка зустрічається з Мішею Кацуріним, який своєю чергою теж розійшовся зі своєю дружиною Дашею. Раніше пари дружили сім'ями. 

 

дорофєєва дантес кацуріни
Надя Дорофєєва, Володимир Дантес і родина Кацуріних до розлучення. Фото: google

Ще через деякий час стало відомо, що ексчоловік Наді зустрічається з ексдружиною Міші.

У липні цього року стало відомо, що Надя Дорофєєва і Міша Кацурін одружилися.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

У Міші і Даші Кацуріних двоє дітей — 7-річна донька і 2-річний син. Переважно їх вихованням займається мама, ну і колишній Дорофєєвої — Дантес, адже живуть вони всі разом. 

Проте Михайло також бере участь у вихованні своїх дітей, відповідно і його дружина Надя. 

 

Судячи з останнього відео, яке Кацурін опублікував у своєму Instagram, його дворічний син Іван дуже добре ставиться до Наді. Ресторатор показав, як дружина бавиться з його сином. Вони обіймалися, сміялися і гралися, а наприкінці ролика хлопчик просто стрибнув в обійми Дорофєєвої. 

 

дорофєєва
Надя Дорофєєва бавиться із сином Кацуріна. Скриншот зі сторіс instagram.com/misha_katsurin 
дорофєєва
Надя Дорофєєва бавиться з сином Кацуріна. Скриншот зі сторіс instagram.com/misha_katsurin 
дорофєєва
Надя Дорофєєва бавиться з сином Кацуріна. Скриншот зі сторіс instagram.com/misha_katsurin 

Володимир Дантес своєю чергою також часто показує дітей Кацуріних у сторіс у своєму Instagram. 

Нагадаємо, Надя Дорофєєва показала безлад в квартирі й поцілунки з коханим. 

Також ми писали, що Дантес показав себе у РАЦСі з Кацуріною. 

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