Дорофєєва показала свій живіт на тлі чуток про її вагітність

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва опублікувала відео, у якому з'явилася з оголеним пласким животом і посміялася з новин з різних ЗМІ щодо її вагітності. Цікаво, що зірка була у шийному бандажі.

Відео Надя опублікувала у сторіс в Instagram.

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Побачили в лікарні, вирішили — вагітна

Чутки про вагітність Наді Дорофєєвої почалися після того, як український скандальний блогер Богдан Беспалов розказав на своєму YouTube-каналі, що співачка Надя Дорофєєва вагітна.

Він розповів, що його знайомі помітили зірку в лікарні на прийомі у лікаря, який займається веденням вагітності. Більше того, він помітив, що артистка публікує фотографії в більш стриманому одязі ніж зазвичай.

Чутку підхопили українські ЗМІ, адже минулого разу, коли Беспалов пліткував про таємне весілля Дорофєєвої з Кацуріним, це виявилося правдою.

Реакція Наді Дорофєєвої

Сама ж співачка вже відреагувала на потік новин про її вагітність. Вона опублікувала відео на якому оголила плаский живіт і посміялася з новин, які були скрізь.

Скриншот зі сторіс в Instagram:

nadyadorofeeva

Проте Надя, судячи з усього, все ж була у лікарні, адже у сторіс вона з'явилася у шийному бандажі. Його зазвичай одягають при травмах шиї чи хребта. Що саме з нею трапилося, зірка поки що не розповіла.

Скриншот зі сторіс в Instagram:

nadyadorofeeva

Скриншот зі сторіс в Instagram:

nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Дорофєєву публічно осоромили за поведінку на людях.

Також ми писали, що Дорофєєва з командою стикнулися з організаторами-шахраями.