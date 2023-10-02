Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дорофєєва показала свій живіт на тлі чуток про її вагітність arrow

Дорофєєва показала свій живіт на тлі чуток про її вагітність

2 жовтня 2023 17:20
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Дорофєєва показала свій живіт на тлі чуток про її вагітність
Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Співачка Надя Дорофєєва опублікувала відео, у якому з'явилася з оголеним пласким животом і посміялася з новин з різних ЗМІ щодо її вагітності. Цікаво, що зірка була у шийному бандажі. 

Відео Надя опублікувала у сторіс в Instagram.

Читайте також:

Побачили в лікарні, вирішили — вагітна 

Чутки про вагітність Наді Дорофєєвої почалися після того, як український скандальний блогер Богдан Беспалов розказав на своєму YouTube-каналі, що співачка Надя Дорофєєва вагітна.

Він розповів, що його знайомі помітили зірку в лікарні на прийомі у лікаря, який займається веденням вагітності. Більше того, він помітив, що артистка публікує фотографії в більш стриманому одязі ніж зазвичай.

 

Чутку підхопили українські ЗМІ, адже минулого разу, коли Беспалов пліткував про таємне весілля Дорофєєвої з Кацуріним, це виявилося правдою. 

Реакція Наді Дорофєєвої

Сама ж співачка вже відреагувала на потік новин про її вагітність. Вона опублікувала відео на якому оголила плаский живіт і посміялася з новин, які були скрізь.

 

Скриншот зі сторіс в Instagram:
nadyadorofeeva

Проте Надя, судячи з усього, все ж була у лікарні, адже у сторіс вона з'явилася у шийному бандажі. Його зазвичай одягають при травмах шиї чи хребта. Що саме з нею трапилося, зірка поки що не розповіла.

 

Скриншот зі сторіс в Instagram:
nadyadorofeeva
Скриншот зі сторіс в Instagram:
nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Дорофєєву публічно осоромили за поведінку на людях. 

Також ми писали, що Дорофєєва з командою стикнулися з організаторами-шахраями.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз