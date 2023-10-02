Дорофєєва показала свій живіт на тлі чуток про її вагітність
Співачка Надя Дорофєєва опублікувала відео, у якому з'явилася з оголеним пласким животом і посміялася з новин з різних ЗМІ щодо її вагітності. Цікаво, що зірка була у шийному бандажі.
Відео Надя опублікувала у сторіс в Instagram.
Побачили в лікарні, вирішили — вагітна
Чутки про вагітність Наді Дорофєєвої почалися після того, як український скандальний блогер Богдан Беспалов розказав на своєму YouTube-каналі, що співачка Надя Дорофєєва вагітна.
Він розповів, що його знайомі помітили зірку в лікарні на прийомі у лікаря, який займається веденням вагітності. Більше того, він помітив, що артистка публікує фотографії в більш стриманому одязі ніж зазвичай.
Чутку підхопили українські ЗМІ, адже минулого разу, коли Беспалов пліткував про таємне весілля Дорофєєвої з Кацуріним, це виявилося правдою.
Реакція Наді Дорофєєвої
Сама ж співачка вже відреагувала на потік новин про її вагітність. Вона опублікувала відео на якому оголила плаский живіт і посміялася з новин, які були скрізь.
Проте Надя, судячи з усього, все ж була у лікарні, адже у сторіс вона з'явилася у шийному бандажі. Його зазвичай одягають при травмах шиї чи хребта. Що саме з нею трапилося, зірка поки що не розповіла.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Дорофєєву публічно осоромили за поведінку на людях.
Також ми писали, що Дорофєєва з командою стикнулися з організаторами-шахраями.