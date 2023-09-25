Дорофєєву осоромили за надмірну емоційність — Барських спостерігав

Українська співачка Надя Дорофєєва у Лондоні. Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Українська співачка, колишня солістка гурту "Время и Стекло" і тренерка шоу "Голос країни" показала несподівані кадри з артистом Максом Барських. На відео можна побачити, як обидва артисти прикрасили обкладинку журналу і білборду одного з київських ТЦ.

Відповідними кадрами Надя Дорофєєва поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Спільні кадри з Максом Барських

На сторінці української виконавиці з’явилося нове відео, яке вона зняла біля торгівельного центру Gulliver у Києві. На кадрах можна побачити, як спочатку хтось показує обкладинку журналу, де Надя Дорофєєва знялася разом з Максом Барських після спільного треку "Ритми".

Після цього можна помітити й самих артистів, які тримають у руці цей журнал, а позаду них таку ж обкладинку показали і на самому київському ТЦ. Не можна проігнорувати й самі емоції української співачки, яка радіє, немов дитина.

"Як з обкладинки", — коротко підписали кадри з Максом Барських і Надею Дорофєєвою у соціальній мережі Instagram.

Публікація зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Звісно, після того як Надя розмістила нові кадри з Максом Барських, під ними з’явилися коментарі підписників артистки. Дехто залишив позитивну думку стосовно відео, а в когось з'явилося обурення щодо рівня емоційності співачки.

Що вона, як дитина, себе усюди веде. Пригає, скаче, щось витанцьовує. Видно, як Барських трохи не в темі, але підігрує цій дитині

Надя показово весела, такi нещирі ужимки. Актриса вона ніяка

Що це за припадки у Наді)? Вже ніби доросла, а поведінка, як у десятирічної дитини. Дуже наіграно і видно, що Максу не комфортно, але він як джентльмен підігрує "дамі"

Дует янголів, які роблять цей світ краще через музику! Особливо це важливо зараз, коли люди прагнуть побачити світло у темряві та знайти надію у серці!

Емоційний контакт в одному ритмі)) наче пара

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скриншот з Instagram

Спільна робота артистів

Нещодавно у Наді та Макса вийшла перша спільна пісня під назвою "Ритми". Українські артисти стверджують, що трек вони створили у Києві, а присвятили його усім українцям, які вимушені перебувати у різних куточках світу через повномасштабну війну.

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