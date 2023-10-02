Дорофеева показала свой живот на фоне слухов о ее беременности

Певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева опубликовала видео, в котором появилась с обнаженным плоским животом и посмеялась над новостями из разных СМИ по поводу ее беременности. Интересно, что звезда была в шейном бандаже.

Видео Надя опубликовала в истории в Instagram.

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Увидели в больнице, решили — беременна

Слухи о беременности Нади Дорофеевой начались после того, как украинский скандальный блогер Богдан Беспалов рассказал на своем YouTube-канале, что певица Надя Дорофеева беременна.

Он рассказал, что его знакомые заметили звезду в больнице на приеме у врача, который занимается ведением беременности. Более того, он заметил, что артистка публикует фотографии в более сдержанной одежде чем обычно.

Слухи подхватили украинские СМИ, ведь в прошлый раз, когда Беспалов сплетничал о тайной свадьбе Дорофеевой с Кацуриным, это оказалось правдой.

Реакция Нади Дорофеевой

Сама певица уже отреагировала на поток новостей о ее беременности. Она опубликовала видео на котором обнажила плоский живот и посмеялась над новостями, которые были везде.

Скриншот с истории в Instagram:

nadadorofeeva



Однако Надя, судя по всему, все же была в больнице, ведь в истории она появилась в шейном бандаже. Его обычно одевают при травмах шеи или позвоночника. Что именно с ней случилось, звезда пока не рассказала.

Скриншот с истории в Instagram:

nadadorofeeva

Скриншот с истории в Instagram:

nadadorofeeva

Напомним, ранее мы рассказывали, что Дорофееву публично опозорили за поведение на людях.

Также мы писали, что Дорофеева с командой столкнулись с организаторами-мошенниками.