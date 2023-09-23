Дорофєєва з командою стикнулися з організаторами-шахраями: що каже інша сторона

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Раніше, 16 вересня, співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) з командою мали відіграти концерт у Відні (Австрія). Втім того ж дня артистка вийшла на зв’язок і заявила: шоу не буде. Тепер своє ставлення до ситуації розповіли організатори, і Дорофєєва на їхню заяву теж відреагувала.

Позицію Наді у своїх соцмережах описав лейбл Pomitni.

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Що кажуть організатори

За їхніми словами, концерт був благодійним в співорганізації з культурною організацією "Мрія". Ціль - збір коштів на тактичну медицину для України. Організатори зазначили, що вони не змогли надати лише стійки для мікрофонів та барабанів. Але перед виступом вже все було, втім Надя відмовилась вийти на сцену.

"Всі, хто організовували цей концерт, працювали на волонтерській основі. Не дивлячись на те, що Дорофєєва та її команда отримали гонорар — виконавиця скасувала концерт і відмовилась від його переносу. Дорофєєва записала компроментуюче відео, де виставила організаторів нікчемами, а себе — невинною жертвою", — заявили організатори концерту.

Позиція Наді та команди

За словами Наді, 16 вересня, опинившись на концертному майданчику під час саундчеку, вона та команда стикнулися з недбалістю та повним невиконанням технічного райдеру та відсутністю технічного персоналу. І це єдина і головна причина, через яку артистка була вимушена скасувати концерт — вперше за 15 років карʼєри.

"Наша команда стикнулася з організаторами-шахраями, які під прикриттям частково благодійних заходів запрошують артистів, продають квитки – і не виконують своїх зобовʼязань", — заявили в Pomitni.

Менеджмент Дорофєєвої стверджує, що ГО "Мрія" не брала участь в жодних комунікаціях з ними до нині — вся комунікація велася через організаторку Вікторію Орлову. Після скасування вони почали телефонувати з незнайомих номерів і шантажувати, що будуть звинувачувати у всьому артистів.

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Також за інформацією Pomitni, цілий тиждень організатори концерту не повертали людям кошти і обіцяли перенести концерт, що не було погоджено з ними

"Прикриваючись тим, що вони волонтери і все це була некомерційна діяльність (що не є правдою: на афіші було вказано, що тільки 50% піде на благодійність), організатори публічно почали звинувачувати артистку та команду у скасуванні виступу. До того ж виявилося, що це не перший випадок з українським артистом. Ми вимушені вийти в публічну комунікацію, бо ми проти маніпуляції та шахрайства під прикриттям волонтерства", — заявили в Pomitni.

Заява лейблу, з яким співпрацює Дорофєєва. Скриншот: Instagram/pomitni

У сторіз свого Instagram Надя зауважила: їй прикро, що вона не зустрілась з шанувальниками, які не побачили звернення співачки про скасування виступу. Також Дорофєєва розкрила ім’я артиста, який також співпрацював з організаторами у Відні.

"Мені написав LAUD і розповів, що виступав у Відні з цими організаторами на апараті для караоке. Це повний треш і не повага як до артиста, так і до слухача. Звертаюсь до організаторів: любі, прикриватися волонтерською діяльністю задля публічного шантажу — це дуже низько. Моя команда виконала свої обов’язки перед вами. А ви — ні", — підсумувала Надя.

Відеозвернення Дорофєєвої з приводу скасованого концерту у Відні. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дорофєєва прокоментувала чутки про розлучення з Кацуріним. Також ми розповідали, що Макс Барських та Дорофєєва презентували дуетну пісню та танцювальний кліп на неї.