Дорофєєвій наснився кошмар про радіацію в роковини аварії на Чорнобильській АЕС

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Сьогодні, 26 квітня, світ згадує трагедію на Чорнобильській АЕС, яка сталася 1986 року. Саме цієї ночі співачці Наді Дорофєєвій наснився кошмар, в якому вона з родиною намагалась врятуватися від радіації.

Про це артистка розповіла у своїх Instastories.

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Що наснилось Дорофєєвій

В ніч з 25 на 26 квітня Надя, яка днями відсвяткувала 33-річчя, погано спала. Співачка прокинулась о другій годині ночі від того, що їй наснився кошмар про радіацію, від якої вона шукала порятунок.

"Кудись біжу, шукаю аптеки, де продають таблетки від неї (радіації. — Ред.)… Як же я здивувалася, коли дізналася, що саме сьогодні річниця трагедії", — зізналась підписникам Дорофєєва.

Про аварію на ЧАЕС

Приблизно о 01:23:47 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися два теплових вибухи, які цілком зруйнували реактор. Будівля енергоблока частково обвалилася, при цьому, як вважається, загинула одна людина — Валерій Ходемчук. На даху почалася пожежа. Згодом залишки активної зони четвертого реактора розплавилися.

На ліквідацію аварії залучили понад 500 тисяч осіб, понад 10 тисяч осіб загинули. Ця катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Ольга Сумська опублікувала відео новин часів СРСР, які брехали про аварію на Чорнобильській АЕС. Також ми розповідали, що Надя Дорофєєва виконала заповіт українського захисника, який загинув на війні.