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Дорофеевой приснился кошмар о радиации в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2023 17:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дорофеевой приснился кошмар о радиации в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 26 апреля, мир вспоминает трагедию на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. Именно этой ночью певице Наде Дорофеевой приснился кошмар, в котором она с семьей пыталась спастись от радиации.

Об этом артистка рассказала в своих Instastories.

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Что приснилось Дорофеевой

В ночь с 25 на 26 апреля Надя, которая на днях отпраздновала свое 33-летие, плохо спала. Певица проснулась в два часа ночи от того, что ей приснился кошмар о радиации, от которой она искала спасение.

"Куда-то бегу, ищу аптеки, где продают таблетки от нее (радиации. — Ред.)… Как же я удивилась, когда узнала, что именно сегодня годовщина трагедии", — призналась подписчикам Дорофеева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Об аварии на ЧАЭС

Приблизительно в 01:23:47 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло два тепловых взрыва, полностью разрушивших реактор. Здание энергоблока частично обрушилось, при этом, как считается, погиб один человек — Валерий Ходемчук. На крыше начался пожар. Впоследствии остатки активной зоны четвертого реактора расплавились.

На ликвидацию аварии привлекли более 500 тысяч человек, более 10 тысяч погибли. Эта катастрофа считается самой большой за всю историю ядерной энергетики.

Напомним, ранее мы писали, что актриса Ольга Сумская опубликовала видео новостей времен СССР, которые лгали об аварии на Чернобыльской АЭС. Также мы рассказывали, что Надя Дорофеева исполнила завещание украинского защитника, погибшего на войне.

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