Надя Дорофєєва виконала заповіт українського захисника, який загинув на війні: відео

Надя Дорофєєва приїхала у рідне місто загиблого героя

Українська співачка Надя Дорофєєва виконала останню волю свого прихильника, комбата 72-ї бригади Андрія Верхогляда. Виконавиця взяла участь у врученні посмертно захиснику звання підполковника.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Пісня, яка допомагала воювати

Як зазначається у сюжеті, за життя військовий постійно жартував, що хоче, аби погони йому вручила співачка Надя Дорофєєва. Командир піхотинців переказував родині, що саме під одну з її пісень йому найкраще вдається бити ворога.

За словами дружини українського захисника, вже під час повномасштабного вторгнення чоловік розповів їй про прикмету перед боєм.

"Є в нас на війні одна штука. Намічається бій, колона йде, ми дивимося кліп Наді Дорофєєвої "Горит". "Горит русня", воно під це підходило. Послухали "Горит" і бій буде класний, все буде чітко", — переказала вона слова чоловіка.

Остання воля героя

Андрій Верхогляд у 72-й бригаді імені чорних запорожців дослужився до командира батальйону. На 27-й день народження Андрію друзі організували привітання від співачки. Перше, чим він похвалився, це привітанням від Наді Дорофєєвої.

Тоді він вигадав і переповів друзям, як саме отримуватиме чергове військове звання: "Я вже шуткую, з пацанами жартуємо, що коли мені будуть вручати підполковника, то вона буде мені вручати підполковника", — казав тоді військовий.

Майор Верхогляд загинув у червні 2022-го, але в січні цього року йому присвоїли звання підполковника. Родина не забула бажання Андрія і вирішили, а раптом співачка погодиться вручити погони.

Про заповіт героя Надії Дорофєєвій розповіли журналісти. І співачка одразу погодилася. Виконавиця приїхала до Звягеля — рідного міста Андрія. Там вона познайомилася з його родиною, також там відбулася церемонія вручення посмертно звання підполковника.

Нагадаємо, раніше співачка Надя Дорофєєва стала амбасадоркою служби розшуку дітей "Магнолія".