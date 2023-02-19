Надя Дорофєєва виконала заповіт українського захисника, який загинув на війні: відео

Надя Дорофєєва виконала заповіт українського захисника, який загинув на війні
Українська співачка Надя Дорофєєва виконала останню волю свого прихильника, комбата 72-ї бригади Андрія Верхогляда. Виконавиця взяла участь у врученні посмертно захиснику звання підполковника.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
-
Патріотичне оригамі: патрульні на Одещині разом з дітьми відзначили День державного герба України
-
Лавини та дощі: синоптики попередили українців про погіршення погоди завтра
-
Миколаївська "Могилянка" житиме: корпуси ВНЗ активно відновлюють
-
На Київщині четверо чоловіків провалилися під лід: трьох врятували, ще одного шукають
-
Методичний тероризм: Гуменюк пояснила, чому окупанти постійно обстрілюють Очаків на Миколаївщині
-
Дуда пояснив, чому Польща не може так просто передати Україні винищувачі F-16
-
У Білорусі власник бару просидів пів року в СІЗО через пісню "Океану Ельзи"
-
Одеса романтична: місто очима фотографа Новини.LIVE
-
ЗСУ збили російський літак Су-25 і кілька БпЛА: деталі
-
Окупанти у Запорізькій області змушують школярів співати гімн росії, — Генштаб
Пісня, яка допомагала воювати
Як зазначається у сюжеті, за життя військовий постійно жартував, що хоче, аби погони йому вручила співачка Надя Дорофєєва. Командир піхотинців переказував родині, що саме під одну з її пісень йому найкраще вдається бити ворога.
За словами дружини українського захисника, вже під час повномасштабного вторгнення чоловік розповів їй про прикмету перед боєм.
"Є в нас на війні одна штука. Намічається бій, колона йде, ми дивимося кліп Наді Дорофєєвої "Горит". "Горит русня", воно під це підходило. Послухали "Горит" і бій буде класний, все буде чітко", — переказала вона слова чоловіка.
Остання воля героя
Андрій Верхогляд у 72-й бригаді імені чорних запорожців дослужився до командира батальйону. На 27-й день народження Андрію друзі організували привітання від співачки. Перше, чим він похвалився, це привітанням від Наді Дорофєєвої.
Тоді він вигадав і переповів друзям, як саме отримуватиме чергове військове звання: "Я вже шуткую, з пацанами жартуємо, що коли мені будуть вручати підполковника, то вона буде мені вручати підполковника", — казав тоді військовий.
Майор Верхогляд загинув у червні 2022-го, але в січні цього року йому присвоїли звання підполковника. Родина не забула бажання Андрія і вирішили, а раптом співачка погодиться вручити погони.
Про заповіт героя Надії Дорофєєвій розповіли журналісти. І співачка одразу погодилася. Виконавиця приїхала до Звягеля — рідного міста Андрія. Там вона познайомилася з його родиною, також там відбулася церемонія вручення посмертно звання підполковника.
Нагадаємо, раніше співачка Надя Дорофєєва стала амбасадоркою служби розшуку дітей "Магнолія".