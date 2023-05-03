Ксенія Мішина показала себе у відвертому вигляді – українці незадоволені

Українська акторка Ксенія Мішина на інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська акторка та зірка багатьох телесеріалів, екс-героїня романтичного шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поділилася відвертими кадрами. Популярна акторка показала себе у пікантному вигляді, знаходячись у ліжку в одній нижній білизні.

Відповідні кадри Ксенія Мішина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Українська телезірка вирішила показати себе у новому амплуа, позуючи на камеру в нижній білизні. Ксенія Мішина показала, як вона виглядає, вигинаючись у ліжку перед публікою. Вона активно позує та показує свою струнку фігуру у всій красі.

"Шукайте всередині", – коротко підписала своє відео відома українська акторка Ксенія Мішина.

Побачивши настільки відверті кадри в соціальній мережі, користувачі не стали мовчати. Підписники Ксенії Мішиної одразу ж стали висловлювати свою думку про її відео та зовнішній вигляд, залишаючи багато коментарів під її новим постом.

"В очень активном поиске?", "Ксюша,ти українська актриса,активна людина,тебе поважали,вважали патріоткою.Іде війна,досить уже воювати своїм тілом,задовбала уже,розгубиш всю повагу,а то таке враження,що в щось не так з розумом", "Знов трусами світиш? Не смішно вже?", "Фу, яка вона гидка, худа, патли зализані", "Так можно и подписчиков потерять", – висловилися люди в коментарях під відео Ксенії Мішиної.

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ксенія Мішина розповіла, чи поїдуть її батьки з Криму під час контрнаступу ЗСУ.

Раніше ми розповідали, що відома акторка Ксенія Мішина зізналася, що в неї з’явився невідомий залицяльник.

Також ми повідомляли про те, що українська телезірка Ксенія Мішина згадала перші дні війни.