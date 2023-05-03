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"Хватит, растеряешь все уважение!": Ксения Мишина вызвала отвращение у украинцев

3 мая 2023 16:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ксения Мишина показала себя в откровенном виде – украинцы недовольны
Украинская актриса Ксения Мишина на интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская актриса и звезда многих телесериалов, экс-героиня романтического шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась откровенными кадрами. Популярная актриса показала себя в пикантном виде, находясь в постели в одном нижнем белье.

Соответствующие кадры Ксения Мишина разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинская телезвезда решила показать себя в новом амплуа, позируя на камеру в нижнем белье. Ксения Мишина показала, как она выглядит, извиваясь в постели перед публикой. Она активно позирует и показывает свою стройную фигуру во всей красе.

"Ищите внутри", – коротко подписала свое видео известная украинская актриса Ксения Мишина.

Увидев столь откровенные кадры в социальной сети, пользователи не стали молчать. Подписчики Ксении Мишиной сразу же стали высказывать свое мнение о ее видео и внешнем виде, оставляя много комментариев под ее новым постом.

"В очень активном поиске?", "Ксюша, ты украинская актриса, активный человек, тебя уважали, считали патриоткой. Идет война, достаточно уже воевать своим телом, задолбала уже, потеряешь все уважение, а то такое впечатление, что во что-то не так с умом", "Снова трусами светишь? Не смешно уже?", "Фу, какая она противная, худая, патлы зализаны", "Так можно и подписчиков потерять", – высказались люди в комментариях под видео Ксении Мишиной.

Комментарии со страницы Ксении Мишиной
Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Ксении Мишиной
Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Ксении Мишиной
Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ксения Мишина рассказала, поедут ли ее родители из Крыма во время контрнаступления ВСУ.

Ранее мы рассказывали, что известная актриса Ксения Мишина призналась, что у нее появился неизвестный поклонник.

Также мы сообщали, что украинская телезвезда Ксения Мишина вспомнила первые дни войны.

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