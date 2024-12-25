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Які фільми претендують на Золотий глобус — це потрібно побачити

25 грудня 2024 23:12
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Ці кінохіти премії Золотого глобуса треба обов'язково подивитися
Премія "Золотий глобус". Фото: Reuters
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Вже наступного тижня, в неділю 5 січня, пройде 82-га урочиста церемонія вручення нагороди премії "Золотий глобус". Її часто називають репетицією "Оскара". Фільм "Емілія Перес", який отримав десять номінацій, став лідером серед комедійних або музичних фільмів за всю історію премії. До церемонії ще залишається трохи понад тижня.

Новини.LIVE розкаже про деякі з фільмів, які претендують на нагороду, і їх слід подивитися. 

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Емілія Перес (Франція)

Кримінальний трилер, мюзикл та комедія — саме таке поєднання жанрів обрав для свого нового фільму режисер Жак Одіяр. У основі сюжету — уривок книги Бориса Разона 2018 року. Прем’єрний показ відбувся у рамках Каннського кінофестивалю. Чотири провідні акторки — Зої Салдана, Карла Софія Ґаскон, Селена Гомес та Адріана Пас отримали за свою роботу премію фестивалю за кращу жіночу роль.

За сюжетом, адвокатку Ріту  викрадають за наказом лідера наркокартелю Манітаса. Аби сховатися від правосуддя Манітас надумав змінити стать. Ріта має знайти найкращих хірургів, а також спланувати інсценізацію "смерті" Манітаса. Тим часом для його дружини Джессі та дітей треба підшукати затишний будинок у Швейцарії.

Бруталіст (США, Велика Британія, Угорщина)

Фільм розповідає про тридцять років життя Ласло Тота, угорського єврейського архітектора, який пережив Голокост. Після закінчення Другої Світової війни він емігрував до США зі своєю дружиною Ержебет. Спочатку Ласло зазнає злиднів і приниження, але незабаром він отримує контракт із таємничим та багатим клієнтом, Харрісоном Лі Ван Бюреном, який змінить перебіг його життя.

Головну роль зіграв оскароносний актор Едрієн Броуді. Також у стрічці можна побачити Фелісіті Джонс, Гай Пірс, Джо Елвін, Реффі Кессіді, Стейсі Мартін.

Субстанція (Франція, США, Велика Британія)

Прем'єра фільму відбулась в основній конкурсній програмі 77-го Каннського кінофестивалю, де він був нагороджений призом за найкращий сценарій. Головні ролі виконали Демі Мур, Марґарет Кволлі та Денніс Квейд. 

За сюжетом, 50-річна Елізабет Спаркл —оскароносна акторка, за сумісництвом ведуча фітнес-шоу. Вона дізнається, що її планують звільнити з телебачення та замінити молодшою та гарнішою кандидаткою. Проте Елізабет довідується про існування препарату для реплікації клітин, його реклама обіцяє створення "найкращої версії самої себе". 

Повна невідомість (США)

Фільм розповідає про приїзд 19-річного Боба Ділана до Нью-Йорка в 1961 році, щоб знайти свого героя, хворого Вуді Гатрі. Його сприймає фолк-сцена Нью-Йорка, яка визнає талант. Він виступає на концерти в центральних клубах і незабаром стає сенсацією з Columbia Records.

У фільмі розповідається про те, як Ділан став культурним феноменом. Головну роль виконав титулований Тімоті Шаламе.

Нагадаємо, раніше ми писали, що режисер Крістофер Нолан екранізує "Одіссею" Гомера. Також ми розповідали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня.

кіно премія фільм Голлівуд актори

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23:02 Забарний упродовж кількох днів стане гравцем клубу з росіянином

22:51 Садовий сказав, скільки нужденних відвідали різдвяні обіди — фото

22:33 Чоловік не пішов до ТЦК, бо не готовий до служби — що вирішив суд

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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