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Долгожданная премьера — вышел второй сезон "Игры в кальмара"

26 декабря 2024 11:43
Мария Покровская - Редактор
Игра в кальмара 2 – премьера новых серий на Netflix
Афиша сериала "Игра в кальмаре". Фото: instagram.com/netflix
Мария Покровская - Редактор

Нашумевший сериал "Игра в кальмара" спустя три года после премьеры первого сезона наконец-то получил продолжение. Поклонники с сегодняшнего дня, 26 декабря, могут посмотреть все серии второго сезона.

Премьера состоялась на платформе Netflix .

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Во втором сезоне зрители снова увидят победителя предыдущей "Игры в кальмара", игрока №456 Сон Ги Хуна. Получив 38,5 млн долларов, человек планировал переехать в США, однако в аэропорту увидел, как одного из пассажиров пытаются пригласить в игру.

Сон Ги решает остановить смерти невинных и покончить с игрой навсегда, поэтому снова оказывается на смертельной арене. На этот раз победитель получит 45 миллиардов вон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В новом сезоне фаны познакомятся с новыми персонажами и сюжетными линиями. Среди актерского состава "Игры в кальмара-2": Им Сиван, Кан Ханоль, Пак Гююн, Ли Джинук, Пак Сонхун, Ян Донгун, Кан Эсим, Ли Дэвид, Чхве Сунхен, Ро Чжвон, Чо Юрри и Вон Джиань.

Также продюсеры проекта порадовали поклонников хорошей новостью - они увидят третий сезон "Игры в кальмара". Премьера новых серий намечена на 2025 год.

Ранее мы рассказывали, какие фильмы были номинированы на "Золотой глобус".

Также мы рассказали о лучших сериалах Netflix за 2024 год.

кино сериал Netflix Игра в кальмара Премьера

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12:01 Криворожское предприятие дало некачественное снаряжение ВСУ

11:59 Пленный египтянин — одесские рыцари захватили оккупанта-наемника

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:55 Кто из военных имеет право на доплаты за службу на "нуле"

11:49 Садовый высказал позицию о снижении мобилизационного возраста

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