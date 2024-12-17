Найкращі серіали 2024 на Netflix — що подивитись

Серіал "Бріджертони 3". Фото: скриншот

Насуваються святкові вихідні, і нарешті є час, щоб переглянути найкращі кіношедеври. Цьогоріч стримінгова платформа Netflix випустила чимало цікавих серіалів — про кохання, кінець світу, паранормальне розслідування і не тільки.

Рейтинг найкращих проєктів складали редактори порталу mashable.

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Мертві хлопчики-детективи

Два хлопчики-привиди розкривають злочини. Школяр Едвін Пейн та панк Чарльз Роуленд працюють за допомогою приятеля-екстрасенса Крістал Пелас і винятково хворого сусіда Ніко Сасакі. Вони розгадують справи, які ніхто з живих не зміг би. На їхньому шляху чимало перешкод — Смерть, Король кішок та жорстока відьма.

Бріджертони 3 сезон

Продовження улюбленої історії стало чи не найбільш популярним проєктом цього року. Загадкова пліткарка Пенелопа давно закохана в друга дитинства Коліна Бріджертона, однак нарешті готова зізнатися в почуттях. Однак навколо десятки красивих дівчат і розваг, які так обожнює джентльмен. Їх шлях до щастя тернистий, втім дуже пристрасний.

Аватар: Останній маг повітря

Дія відбувається у світі з магами, які можуть контролювати стихії вогонь, воду, землю та повітря. Сюжет розповідає про перевтілення Аватара Аанга, який може керувати над усіма чотирма стихіями та з’являється після того, як був заморожений протягом століття.

Ерік

Фанати актора Бенедикта Камбербетча були щасливі побачити новий проєкт, де кумир в головній ролі. Головний герой —буркотливий ляльковод із Нью-Йорка 1980-х років. На роботі його завдання — працювати з теплом і увагою, але вдома він безсердечний зі своєю дружиною і сином. Однак, коли його дитина зникає, він розпочинає розслідування разом з уявним монстром на ім'я Ерік.

Одного разу

Свіжа та ще більш романтична екранізація роману Девіда Ніколлса про складні стосунки. Студенти Емма та Декс дружать протягом десятиліття, але кохання змінює їхні життя. Та чи будуть вони разом — покаже час.

Задача трьох тіл

Науково-фантастичний фільм заснований на трилогії Цисіня Лю. Це історія про кінець світу з тривожною атмосферою. У серіалі розповідається історія інопланетної раси Сан-Ті, яка була змушена покинути свою рідну планету і перебуває за кілька сотень років від приземлення на свій новий дім — Землю.

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