Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дрю Беррімор зізналася, що заздрить одноліткам, які втратили батьків arrow

Дрю Беррімор зізналася, що заздрить одноліткам, які втратили батьків

6 червня 2023 13:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дрю Беррімор пригадала своє сумне дитинство
Дрю Беррімор. Фото: instagram.com/drewbarrymore/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Дрю Беррімор згадала своє непросте дитинство. Зірка вперше спробувала алкоголь у дев’ять років, а наркотики — у 12.

Про це пише New York magazine.

Читайте також:

За словами Дрю, мама експлуатувала її маленькою, водила на вечірки та нічні клуби. Тож сьогодні зірка не може дочекатися, коли помре її мама, і заздрить своїм одноліткам, які вже втратили батьків.

Пізніше акторка пояснила свої слова, запевняючи, що хотіла сказати, що не може дочекатися, коли переживе ці важкі стосунки. А коли батьки, які стали причиною цього болю живі, то це ще складніше зробити.

"Не хочу жити у стані, бажаючи комусь смерті", — сказала акторка, але пізніше додала, що шкодує про свої слова на адресу мами.

Коли Берімор було 13 років,мама відправила її у психіатричну лікарню, а коли Дрю вийшла з медзакладу, то віддалилася від батьків.

За словами Беррімор, вона не звинувачує у всьому рідних, а намагається дивитися на труднощі, як на власний вибір.

Нагадаємо, Дрю Беррімор відмовилась вести премію MTV Movie & TV Awards.

Раніше стало відомо, що Беррімор мала залежність після третього розлучення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB