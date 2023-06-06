Дрю Беррімор пригадала своє сумне дитинство

Дрю Беррімор. Фото: instagram.com/drewbarrymore/

Акторка Дрю Беррімор згадала своє непросте дитинство. Зірка вперше спробувала алкоголь у дев’ять років, а наркотики — у 12.

Про це пише New York magazine.

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За словами Дрю, мама експлуатувала її маленькою, водила на вечірки та нічні клуби. Тож сьогодні зірка не може дочекатися, коли помре її мама, і заздрить своїм одноліткам, які вже втратили батьків.

Пізніше акторка пояснила свої слова, запевняючи, що хотіла сказати, що не може дочекатися, коли переживе ці важкі стосунки. А коли батьки, які стали причиною цього болю живі, то це ще складніше зробити.

"Не хочу жити у стані, бажаючи комусь смерті", — сказала акторка, але пізніше додала, що шкодує про свої слова на адресу мами.

Коли Берімор було 13 років,мама відправила її у психіатричну лікарню, а коли Дрю вийшла з медзакладу, то віддалилася від батьків.

За словами Беррімор, вона не звинувачує у всьому рідних, а намагається дивитися на труднощі, як на власний вибір.

Нагадаємо, Дрю Беррімор відмовилась вести премію MTV Movie & TV Awards.

Раніше стало відомо, що Беррімор мала залежність після третього розлучення.