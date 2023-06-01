Емілі Ратаковські показала рідкісні фото з домашнього архіву

Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські полюбляє ділитися власними відвертими фото. Та цього разу зірка вирішила замилувати прихильників рідкісними знімками своїх юних років.

Світлини модель опублікувала у своєму Instagram.

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Емілі здобула популярність, після того як знялась у відвертому кліпі Робіна Тіка на пісню Blurred Lines у 2013 році. Після того прослідували сексуальні фотосесії для глянцю та власна колекція купальників.

Хороша дівчинка

Та в дитинстві, судячи з фото з сімейного архіву Емілі, вона була слухняною та творчою дівчинкою. На знімках, які запостила модель вона позує за партою, на прогулянці та у театральному костюмі.

Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Та з роками Емілі відмовилась від образу скромниці і навіть у інтерв'ю, коли до неї прийшла слава, розповіла, що не проти спробувати романтичний досвід з дівчиною.

"Я завжди була тією, хто не проти піти на побачення з дівчиною. Чекаю, коли прийде "та єдина". Але я не фокусуюсь на статі, для мене важлива особистість, і тоді я відчуваю цікавість, — розповіла модель в інтерв'ю HommeGirls і додала, — я пишаюся сьогодні собою. Напевно, моя молодша версія задовольнилася б стосунками з якимось простим хлопцем. Але ця ера для мене скінчилася".

Останнім часом Емілі приписували роман зі співаком Гаррі Стайлзом. Але тепер у артиста нова подружка — модель Кендіс Свейнпол.

Сама Емілі після чотирьох років шлюбу розлучилася у вересні минулого року з чоловіком Себастіаном, від якого виховує сина. За словами моделі, ексчоловік зраджував їй.

Інсайдер підтвердив виданню People, що Емілі сконцентрувалася на материнстві.

Нагадаємо, Емілі Ратаковські прекрасно справляється з роллю моделі власного бренд. Зірка за кожної нагоди влаштовує фотосесії у авторських купальниках.