Дрю Бэрримор вспомнила свое грустное детство

Дрю Бэрримор. Фото: instagram.com/drewbarrymore/

Актриса Дрю Бэрримор вспомнила свое непростое детство. Звезда впервые попробовала алкоголь в девять лет, а наркотики – в 12 лет.

Об этом пишет New York magazine.

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По словам Дрю, мама эксплуатировала ее маленькой, водила на вечеринки и ночные клубы. Сегодня звезда не может дождаться, когда умрет ее мама, и завидует своим сверстникам, которые уже потеряли родителей.

Позже актриса объяснила свои слова, уверяя, что хотела сказать, что не может дождаться, когда переживет эти трудные отношения. А когда родители, которые стали причиной этой боли живы, это еще сложнее сделать.

"Не хочу жить в состоянии, желая кому-то смерти", — сказала актриса, но позже добавила, что сожалеет о своих словах в адрес мамы.

Когда Бэрримор было 13 лет, мама отправила ее в психбольницу, а когда Дрю вышла из медучреждения, то отдалилась от родителей.

По словам Берримор, она не обвиняет во всем родных, а пытается смотреть на трудности, как на свой выбор.

Напомним, Дрю Бэрримор отказалась вести премию MTV Movie & TV Awards.

Ранее стало известно, что Бэрримор имела алкогольную зависимость после третьего развода.