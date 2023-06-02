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Дрон збили на моїх очах: Олена Шоптенко розповіла про першу за рік поїздку до Києва

2 червня 2023 15:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дрон збили на моїх очах: Олена Шоптенко розповіла про першу за рік поїздку до Києва
Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Танцівниця Олена Шоптенко поділилася своїми враженнями від нещодавньої поїздки до Києва. Зірка розповіла, що робили перші дні у рідному місті.

Про це Олена написала у своєму Instagram.

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Танцівниця поділилася, що вже більше тижня, як повернулася до Відня. За словами артистки, їй весь цей час було складно описати свої враження про поїздку до рідного міста. З України хореографіня виїхала одразу після початку повномасштабного вторгнення.

"Багато думок та переживань. Перебуваючи з сином закордоном, живучи в двох реальностях з початку війни, мозок дуже втомився. Може тому, приїхавши до України перші декілька днів я перебувала в німому шоці і не могла ні з ким спілкуватися. Я просто дуже багато ходила вулицями Києва та вдихала рідне повітря" розповіла Олена.

Олена Шоптенко. Скріншот: instagram.com/alena_shoptenko

Одразу після приїзду зірки до столиці України почалися ракетні удари, яких не було до цього довгий час. Артистка зізнається, що не злякалася, навіть тоді, коли ворожий дрон збили в центрі міста на її очах.

"На мій стан дуже вплинули люди. Ті, з ким зустрічалася в Києві та, взагалі, українці, яких я бачила усюди на вулицях. Я відчула від людей тепло, ввічливість, цілеспрямованість, підтримку, відчутну внутрішню силу та жагу до життя і розвитку, не дивлячись ні на що. Цей викарбуваний сталевий стрижень, в кожного, кого я зустрічала вселяв в мене відчуття спокою та безпеки, в країні, в якій досі небезпечно", — говорить Шоптенко.

Під час свого приїзду Олена зняла до Дня Києва чуттєве відео танцю на вулицях улюбленого міста.

"Місто, в якому я народилася, виросла, прожила все життя та хочу зустріти старість", — прокоментувала відео танцівниця.

Нагадаємо, під час чергової ворожої атаки у Голосіївському районі столиці сталося загоряння у багатоповерхівці. На жаль, одна людина загинула. Співачка Камалія (KAMALIYA) шокувала підписників новиною, що саме в цьому будинку живе її двоюрідна сестра. 

Раніше російську столицю атакували десятки безпілотників, три з яких влучили у багатоповерхівки. На одному зі збитих дронів ім’я співачки Ані Лорак, що на думку ведучої Катерини Осадчої, не є випадковістю.

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