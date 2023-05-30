Катерина Осадча прокоментувала збитий "дрон Ані Лорак"

Катерина Осадча. Фото: instagram.com/kosadcha/

Сьогодні зранку російську столицю атакували десятки безпілотників, три з яких влучили у багатоповерхівки. На одному зі збитих дронів ім’я співачки Ані Лорак, що на думку ведучої Катерини Осадчої, не є випадковістю.

Про це зірка написала на своїй сторінці у Instagram.

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Якщо це не фейк, то це смішно

Ведуча закликала уважно ставитися до інформації та робити власні висновки. Осадча наголосила, що війна йде не тільки у гарчих точках.

"Фонд помсти Ані Лорак, якщо це не фото-фейк, то це смішно, але, нова війна це і інформаційні баталії. Варіанти навіщо і кому це потрібно

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Свої особисті висновки про український артистів зрадників всі зробити давно, але як показує практика можна і в ситуаціі зради перевзуватися і переконувати людей в зворотньому. Тому - будьте пильні в споживанні інформації. Бережемо себе, близький, віримо в ЗСУ і ППО", — закликала ведуча.

Більшість з безпілотників пролетіли над елітними житловими районами Барвіха та Рубльовка.

Місцеві заможні знаменитості, серед яких була і блогерка-опозиціонерка Ксенія Собчак, не могли отямитися від страху.

Нагадаємо, минулої ночі Росія знову атакувала Київ іранськими дронами типу Shahed. Вибухи пролунали у декількох районах міста. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Українські знаменитості, як і пересічні українці вирушили до безпечних місць та бомбосховищ. Наприклад співачка Оля Полякова зізналася, що саме напередодні до Києва повернулися її діти. Але цю ніч дівчата вимушені були провести у підвалі.