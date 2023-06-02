Дрон сбили на моих глазах: Елена Шоптенко рассказала о первой за год поездке в Киев

Елена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцовщица Елена Шоптенко поделилась своими впечатлениями от недавней поездки в Киев. Звезда рассказала, что делали первые дни в родном городе.

Об этом Елена написала в своем Instagram.

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Танцовщица поделилась, что уже больше недели как вернулась в Вену. По словам артистки, ей все это время было сложно описать свои впечатления о поездке в родной город. Из Украины хореографиня уехала сразу после начала полномасштабного вторжения.

"Много мыслей и переживаний. Находясь с сыном за границей, живя в двух реальностях с начала войны, мозг очень устал. Может поэтому, приехав в Украину первые несколько дней я находилась в немом шоке и не могла ни с кем общаться. Я просто очень много ходила по улицам Киева и вдыхала родной воздух" , — рассказала Елена.

Елена Шоптенко. Скриншот: instagram.com/alena_shoptenko

Сразу после приезда звезды в столицу Украины начались ракетные удары, которых до этого не было долгое время. Артистка признается, что не испугалась даже тогда, когда вражеский дрон сбили в центре города на ее глазах.

"На мое состояние очень повлияли люди. Те, с кем встречалась в Киеве и, вообще, украинцы, которых я видела всюду на улицах. Я почувствовала от людей тепло, вежливость, целеустремленность, поддержку, ощутимую внутреннюю силу и жажду жизни и развития, не смотря ни на что. Этот отчеканенный стальной стержень, у каждого, кого я встречала, вселял в меня ощущение спокойствия и безопасности, в стране, в которой до сих пор опасно", — говорит Шоптенко.

Во время приезда Елена сняла ко Дню Киева чувственное видео танца на улицах любимого города.

"Город, в котором я родилась, выросла, прожила всю жизнь и хочу встретить старость", — прокомментировала пост танцовщица.

Напомним, во время очередной вражеской атаки в Голосеевском районе столицы произошло возгорание в многоэтажке. К сожалению, один человек погиб. Певица Камалия (KAMALIYA) шокировала подписчиков новостью, что именно в этом доме живет ее двоюродная сестра.

Ранее российскую столицу атаковали десятки беспилотников, трое из которых попали в многоэтажки. На одном из сбитых дронов имя певицы Ани Лорак было, по мнению ведущей Екатерины Осадчей, не случайно.