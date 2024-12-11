Бен Аффлек не збирається повертатись до колишньої — причини

Актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Приятель американського актора Бена Аффлека прокоментував чутки навколо його особистого життя. Він заперечив, що артист збирається повернутися до ексдружини.

Про це пише Page Six.

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Мережею ширились чутки, що актор проведе новорічні свята в компанії ексдружини Дженніфер Гарнер та їхніх трьох спільних дітей. Також він нібито прагне відновити стосунки.

Однак його приятель заперечив цю інформацію. Адже Бен ще досі не розлучився з Джей Ло. Та тяжко переживає цей розрив.

"Наразі Бен не зацікавлений вступати в інші стосунки. Розлучення Бена з Дженніфер навіть не було завершено, але якби це було так, то побачення — не те, про що він думає", — запевняє інсайдер.

Криза в особистому житті Аффлека відобразилась і на його кар'єрі. Виробництво спільного фільму з Меттом Деймоном сильно сповільнилось.

"Через розлучення Бена та всього того, що відбувається в його особистому житті, виробництво фільму сповільнилося, і дати виходу наразі немає. Вони все ще працюють над проєктом, але немає чіткого кінцевого терміну", — розповіло джерело.

Нагадаємо, співачка Дженніфер Лопес вразила прихильників глибоким декольте. Також Бен Аффлек не залишиться на свята наодинці.