Бен Аффлек не збирається повертатись до колишньої — причини

Друг Аффлека зізнався, чи справді актор повернувся до колишньої
Приятель американського актора Бена Аффлека прокоментував чутки навколо його особистого життя. Він заперечив, що артист збирається повернутися до ексдружини.
Про це пише Page Six.
Бен Аффлек не збирається повертатись до колишньої
Мережею ширились чутки, що актор проведе новорічні свята в компанії ексдружини Дженніфер Гарнер та їхніх трьох спільних дітей. Також він нібито прагне відновити стосунки.
Однак його приятель заперечив цю інформацію. Адже Бен ще досі не розлучився з Джей Ло. Та тяжко переживає цей розрив.
"Наразі Бен не зацікавлений вступати в інші стосунки. Розлучення Бена з Дженніфер навіть не було завершено, але якби це було так, то побачення — не те, про що він думає", — запевняє інсайдер.
Криза в особистому житті Аффлека відобразилась і на його кар'єрі. Виробництво спільного фільму з Меттом Деймоном сильно сповільнилось.
"Через розлучення Бена та всього того, що відбувається в його особистому житті, виробництво фільму сповільнилося, і дати виходу наразі немає. Вони все ще працюють над проєктом, але немає чіткого кінцевого терміну", — розповіло джерело.
Нагадаємо, співачка Дженніфер Лопес вразила прихильників глибоким декольте. Також Бен Аффлек не залишиться на свята наодинці.
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