Дженніфер Лопес у розкішній сукні показала, як готує вечерю — фото, відео

Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала свої кулінарні навички. Щоправда, зробила це зірка у дуже незвичному образі.

Світлинами Джей Ло поділилася в Instagram.

Читайте також:

Дженніфер Лопес у вечірній сукні приготувала пасту

У своєму фотоблогу зірка продемонструвала черговий розкішний образ. Джей Ло підкреслила усі свої принади у блискучій сукні з глибоким декольте та відкритою спиною.

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Зірка поділилася відео, на якому впевнено крокує коридором у розкішному вбранні. Свій образ Лопес доповнила босоніжками та масивними прикрасами.

А після Джен неочікувано показалася на кухні. У тій самій сукні знаменитість взялася за приготування пасти.

"Моя улюблена частина виходів у світ — це повернення додому на опівнічний перекус", — підписала фото зірка.

Дженніфер Лопес за приготуванням вечері. Фото: instagram.com/jlo

Джей Ло приготувала пасту в розкішній сукні. Фото: instagram.com/jlo

У мережі вбрання співачки вже назвали "сукнею помсти". Нібито так Джей Ло натякає своєму колишньому чоловіку Бену Аффлеку, що він втратив.

Особливо після того, як стало відомо, що актор після розлучення зблизився зі своєю колишньою Дженніфер Гарнер.

Також ми писали, що Дженніфер Лопес захопила своєю появою на урочистій церемонії.