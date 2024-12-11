Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Друг Аффлека признался, действительно ли актер вернулся к бывшей arrow

Друг Аффлека признался, действительно ли актер вернулся к бывшей

11 декабря 2024 07:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Бен Аффлек не собирается возвращаться к прежней причине
Актер Бен Аффлек. Фото: Reuters
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Приятель американского актера Бена Аффлека прокомментировал слухи о его личной жизни. Он возразил, что артист собирается вернуться к бывшей жене.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Бен Аффлек не собирается возвращаться к бывшей

По сети ходили слухи, что актер проведет новогодние праздники в компании экс-дружины Дженнифер Гарнер и их троих общих детей. Также он якобы стремится возобновить отношения.

Однако его приятель отрицал эту информацию. Ведь Бен до сих пор не расстался с Джей Ло. Но тяжело переживает этот разрыв.

"Пока Бен не заинтересован вступать в другие отношения. Развод Бена с Дженнифер даже не был завершен, но если бы это было так, то свидание — не то, о чем он думает", — уверяет инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by OK! Magazine (@okmagazine)

Кризис в личной жизни Аффлека отразился и на его карьере. Производство совместного фильма с Мэттом Дэймоном сильно замедлилось.

"Из-за развода Бена и всего происходящего в его личной жизни производство фильма замедлилось, и дать выхода пока нет. Они все еще работают над проектом, но нет четкого конечного срока", — рассказал источник.

Напомним, певица Дженнифер Лопес поразила поклонников глубоким декольте. Также Бен Аффлек не останется на праздники наедине.

брак Дженнифер Лопес Бен Аффлек развод Любовь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Могут ли заблокировать банковскую карту военнообязанному

07:28 Во Львове мужчина не пришел по повестке в ТЦК — что решил суд

07:21 Представитель ГСЧС за взятку обещал отсрочку — как наказал суд

07:04 Когда штрафы за нарушение мобилизации могут достичь 60 тысяч

07:01 Украинцы пожаловались на проблемы с кэшбеком в ПриватБанке

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

06:10 Пенсии военным — кому назначают пенсию в 100% от зарплаты

06:01 В Ощадбанке объяснили, когда берут комиссию за снятие налички

05:36 Деньги для военных — основные и дополнительные выплаты

05:05 Где будут дожди и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня

07:30 Могут ли заблокировать банковскую карту военнообязанному

07:28 Во Львове мужчина не пришел по повестке в ТЦК — что решил суд

07:21 Представитель ГСЧС за взятку обещал отсрочку — как наказал суд

07:04 Когда штрафы за нарушение мобилизации могут достичь 60 тысяч

07:01 Украинцы пожаловались на проблемы с кэшбеком в ПриватБанке

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

06:10 Пенсии военным — кому назначают пенсию в 100% от зарплаты

06:01 В Ощадбанке объяснили, когда берут комиссию за снятие налички

05:36 Деньги для военных — основные и дополнительные выплаты

05:05 Где будут дожди и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

22:37 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Text

00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

10 декабря 2024
Text

22:41 Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

Text

21:52 Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

Text

19:01 Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

Text

18:27 Верховный судья объяснил, поддерживает ли мобилизацию с 18 лет

Text

17:58 Зеленский сделал срочное заявление о мобилизации — Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

17:05 В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

Text

16:35 Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

Text

13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК