Бен Аффлек не собирается возвращаться к прежней причине

Актер Бен Аффлек. Фото: Reuters

Приятель американского актера Бена Аффлека прокомментировал слухи о его личной жизни. Он возразил, что артист собирается вернуться к бывшей жене.

Об этом пишет Page Six.

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Бен Аффлек не собирается возвращаться к бывшей

По сети ходили слухи, что актер проведет новогодние праздники в компании экс-дружины Дженнифер Гарнер и их троих общих детей. Также он якобы стремится возобновить отношения.

Однако его приятель отрицал эту информацию. Ведь Бен до сих пор не расстался с Джей Ло. Но тяжело переживает этот разрыв.

"Пока Бен не заинтересован вступать в другие отношения. Развод Бена с Дженнифер даже не был завершен, но если бы это было так, то свидание — не то, о чем он думает", — уверяет инсайдер.

Кризис в личной жизни Аффлека отразился и на его карьере. Производство совместного фильма с Мэттом Дэймоном сильно замедлилось.

"Из-за развода Бена и всего происходящего в его личной жизни производство фильма замедлилось, и дать выхода пока нет. Они все еще работают над проектом, но нет четкого конечного срока", — рассказал источник.

Напомним, певица Дженнифер Лопес поразила поклонников глубоким декольте. Также Бен Аффлек не останется на праздники наедине.