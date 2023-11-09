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Друг Пугачової розповів, навіщо вона приїжджала в Росію

9 листопада 2023 12:47
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Друг Пугачової розповів, навіщо вона приїжджала у Росію
Співачка Алла Пугачова. Фото: РосЗМІ
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Алла Пугачова цього тижня приїжджала до Росії. Раніше причиною приїзду співачки називали врегулювання питань з нерухомістю, проте її друг, композитор Ігор Лелін розповів, що під час свого приїзду Пугачова записувала пісні. 

Про це він розповів одному з пропагандистських видань. 

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Більше не повернеться

Цього тижня Аллу Пугачову побачили у Москві: вона на автомобілі марки Ролс Ройс прибула до свого замку в селі Грязь. Повідомлялося, що співачка приїхала вирішувати питання щодо їх із Максимом Галкіним нерухомості. 

Проте, друг співачки, композитор Ігор Лелін розповів, що за час свого приїзду Пугачова встигла записати три пісні разом з ним на студії у Твері. 

"Любовні, звичайні пісні. Про жінку, про чоловіка, про кохання до чоловіка, про кохання до дітей. Тобто якесь звичайне домашнє абсолютно якесь таке. Ну, тобто це не "ледяной горою айсберг". Це не попсові пісні", — розповів Лелін. 

Співачка була в Росії менше ніж два дні, адже Максим Галкін наступного дня, як Аллу Борисівну бачили в Москві, опублікував фото з нею вже у Латвії й підписав, що воно зроблене сьогодні.

 

Ігор Лелін на питання, коли Пугачова планує знову приїхати, відповів, що вона не планує повертатися. 

"Не буде жодного наступного приїзду. Це абсолютно разовий варіант, який їй знадобився для якихось її особистих внутрішніх справ", — розповів композитор.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Алла Пугачова воз'єдналася з чоловіком. 

Також ми писали, що повернення Пугачової до свого замку під Москвою зняли на відео. 

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