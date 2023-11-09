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Друг Пугачевой рассказал, зачем она приезжала в Россию

9 ноября 2023 12:47
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Друг Пугачевой рассказал, зачем она приезжала в Россию
Певица Алла Пугачева. Фото: РосСМИ
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Алла Пугачева на этой неделе приезжала в Россию. Ранее причиной приезда певицы называли урегулирование вопросов с недвижимостью, однако ее друг, композитор Игорь Лелин рассказал, что во время приезда Пугачева записывала песни.

Об этом он рассказал одному из пропагандистских изданий.

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На этой неделе Аллу Пугачеву увидели в Москве: она на автомобиле марки Ролс Ройс прибыла в свой замок в селе Грязь. Сообщалось, что певица приехала решать вопрос по их с Максимом Галкиным недвижимости.

Однако друг певицы, композитор Игорь Лелин рассказал, что за время своего приезда Пугачева успела записать три песни вместе с ним на студии в Твери.

"Любовные обычные песни. О женщине, о мужчине, о любви к мужу, о любви к детям. То есть какое-то обычное, домашнее, абсолютно какое-нибудь такое. Ну, то есть это не "ледяной горою айсберг". Это не попсовые песни", — рассказал Лелин.

Певица была в России меньше двух дней, ведь Максим Галкин на следующий день, как Аллу Борисовну видели в Москве, опубликовал фото с ней уже в Латвии и подписал, что оно сделано сегодня.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максим Галкин (@maxgalkinru)

На вопрос, когда Пугачева планирует снова приехать, Игорь Лелин ответил, что она не планирует возвращаться.

"Не будет ни одного следующего приезда. Это абсолютно разовый вариант, который ей понадобился для каких-то ее личных внутренних дел", — рассказал композитор.

Напомним, ранее мы говорили, что Алла Пугачева воссоединилась с мужем.

Также мы писали, что возвращение Пугачевой в свой замок под Москвой сняли на видео.

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