Друг Пугачевой рассказал, зачем она приезжала в Россию

Певица Алла Пугачева. Фото: РосСМИ

Алла Пугачева на этой неделе приезжала в Россию. Ранее причиной приезда певицы называли урегулирование вопросов с недвижимостью, однако ее друг, композитор Игорь Лелин рассказал, что во время приезда Пугачева записывала песни.

Об этом он рассказал одному из пропагандистских изданий.

Читайте также:

Больше не вернется

На этой неделе Аллу Пугачеву увидели в Москве: она на автомобиле марки Ролс Ройс прибыла в свой замок в селе Грязь. Сообщалось, что певица приехала решать вопрос по их с Максимом Галкиным недвижимости.

Однако друг певицы, композитор Игорь Лелин рассказал, что за время своего приезда Пугачева успела записать три песни вместе с ним на студии в Твери.

"Любовные обычные песни. О женщине, о мужчине, о любви к мужу, о любви к детям. То есть какое-то обычное, домашнее, абсолютно какое-нибудь такое. Ну, то есть это не "ледяной горою айсберг". Это не попсовые песни", — рассказал Лелин.

Певица была в России меньше двух дней, ведь Максим Галкин на следующий день, как Аллу Борисовну видели в Москве, опубликовал фото с ней уже в Латвии и подписал, что оно сделано сегодня.

На вопрос, когда Пугачева планирует снова приехать, Игорь Лелин ответил, что она не планирует возвращаться.

"Не будет ни одного следующего приезда. Это абсолютно разовый вариант, который ей понадобился для каких-то ее личных внутренних дел", — рассказал композитор.

Напомним, ранее мы говорили, что Алла Пугачева воссоединилась с мужем.

Также мы писали, что возвращение Пугачевой в свой замок под Москвой сняли на видео.