Вже не у Росії — Алла Пугачова воз'єдналася з чоловіком
Максим Галкін опублікував фото з дружиною Аллою Пугачовою у Сігулді, місті у Латвії. Зазначив, що фото зроблено "сьогодні". Хоча днями співачку бачили у Москві. Вочевидь вона вже виїхала з Росії.
Фото шоумен опублікував у своєму Instagram.
Приїхала на день
Позавчора Аллу Пугачову побачили у Москві: вона на автомобілі марки Ролс Ройс прибула до свого замку в селі Грязь. Її приїзд підтвердила і помічниця співачки.
Пугачова в'їхала до Росії через прикордонний перехід у Псковській області. Її також бачили на вокзалі.
Проте вже сьогодні комік Максим Галкін опублікував фото з дружиною у латвійському місті Сігулда.
"Яка сьогодні сонячна неділя у Сігулді!" — підписав фото Галкін.
Цікаво і те, що на фото Алла Пугачова одягнута точно так само, як і за день до цього на вокзалі у Москві.
Причину короткого візиту співачки до Москви не розголошували. Галкін же тим часом перебував у Європі, де зараз має гастролі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Алла Пугачова повернулася до Росії.
Також ми повідомляли, що Максим Галкін виїхав з Ізраїлю і вирушив на Кіпр.
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