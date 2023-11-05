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Вже не у Росії — Алла Пугачова воз'єдналася з чоловіком

5 листопада 2023 14:17
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Вже не у Росії — Алла Пугачова воз'єдналася з чоловіком
Алла Пугачова і Максим Галкін. Фото: instagram.com/maxgalkinru
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Максим Галкін опублікував фото з дружиною Аллою Пугачовою у Сігулді, місті у Латвії. Зазначив, що фото зроблено "сьогодні". Хоча днями співачку бачили у Москві. Вочевидь вона вже виїхала з Росії. 

Фото шоумен опублікував у своєму Instagram

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Приїхала на день

Позавчора Аллу Пугачову побачили у Москві: вона на автомобілі марки Ролс Ройс прибула до свого замку в селі Грязь.  Її приїзд підтвердила і помічниця співачки.

 

Пугачова в'їхала до Росії через прикордонний перехід у Псковській області. Її також бачили на вокзалі.

 

алла пугачева
Пугачова прибула до Москви: скриншот

Проте вже сьогодні комік Максим Галкін опублікував фото з дружиною у латвійському місті Сігулда.

 

"Яка сьогодні сонячна неділя у Сігулді!" — підписав фото Галкін.  

Цікаво і те, що на фото Алла Пугачова одягнута точно так само, як і за день до цього на вокзалі у Москві. 

Причину короткого візиту співачки до Москви не розголошували. Галкін же тим часом перебував у Європі, де зараз має гастролі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Алла Пугачова повернулася до Росії.

Також ми повідомляли, що Максим Галкін виїхав з Ізраїлю і вирушив на Кіпр. 

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