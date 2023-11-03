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Повернення Пугачової до свого замку під Москвою зняли на відео

3 листопада 2023 10:51
rymma-semenova.jpg - Римма Семенова
Римма Семенова
Редактор
Повернення Пугачової до свого замку під Москвою зняли на відео
Російська співачка Алла Пугачова. Фото: росЗМІ
rymma-semenova.jpg - Римма Семенова
Римма Семенова
Редактор

Російська співачка Алла Пугачова, яка переїхала після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну з Московської області до Ізраїлю, повернулась на батьківщину. З'явились фото та відео з її приїзду. 

Про це повідомляють росЗМІ

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Повернення дружини так званого "іноагента", шоумена Максима Галкіна підтвердила помічниця співачки, Олена Чупракова. Пугачова в'їхала до Росії через прикордонний перехід у Псковській області. Майже одразу вона вирушила до свого замку в селі Грязь. 

Причину, через яку 74-річна співачка приїхала до Москви, помічниця Пугачової розкривати не стала. На запитання місцевих ЗМІ, скільки часу артистка планує провести на батьківщині, Чупракова сказала, що це невідомо.

Також в мережі ширяться фотографії Пугачової на одному з залізничних вокзалів у Москві. У супроводі своєї команди співачка у стильному одязі крокувала платформою до автівки. 

Пугачова
Пугачова прибула до Москви

Максим Галкін, який активно гастролює зараз містами Європи, повернення дружини до їхнього будинку у соцмережах не коментує. Де перебувають діти зіркової пари — невідомо. До цього ширилась інформація, що сім'я переїхала з Ізраїля, де почалась війна, до сусіднього Кіпру. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Максим Галкін заспівав українською у Варшаві. Також ми розповідали, що на Максима Галкіна склали протокол через статус "іноагента".

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