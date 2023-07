Продюсер серіалу The Last of Us планує третій сезон

Кадр із серіалу The Last of Us. Фото: Leadergamer

Однойменний серіал за мотивами пригодницької гри The Last of Us став надзвичайно популярним серед великої кількості глядачів. Вже після виходу перших трьох епізодів, HBO оголосив про початок виробництва другого сезону серіалу, і він не буде останнім.

Про це повідомляє Deadline.

Читайте також:

Що відомо про продовження серіалу The Last of Us

Сценарист і продюсер екранізації The Last of Us Крейг Мезін розповів, події другої частини відомої гри від Naughty Dog не вмістяться в другий сезон серіалу. Тому його творці вже розпочинають планування третього сезону, який буде базуватись на подіях другої частини The Last of Us.

Мезін наголосив, що на глядачів чекають численні несподівані повороти сюжету та різноманітні сюрпризи, а також ще глибше розкриття ключових персонажів у сюжеті.

Ще в ​​травні цьогоріч канал HBO повідомив, що очікується повернення The Last of Us на екрани 2025 року.

Нагадаємо, що в березні закінчився показ першого сезону серіалу "Останні з нас", який заснований на відеогрі The Last of Us. Шоу встановило чимало рекордів за переглядами. З’ясувалось, що замість американського актора чилійського походження Педро Паскаля роль Джоела Міллера могла зіграти інша кінозірка.