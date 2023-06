Хто міг зіграти головну роль в серіалі The Last of Us замість Педро Паскаля

Фрагмент з серіалу The Last of Us. Фото: Google

В березні закінчився показ першого сезону серіалу "Останні з нас", який заснований на відеогрі The Last of Us. Шоу встановило чимало рекордів за переглядами. З’ясувалось, що замість американського актора чилійського походження Педро Паскаля роль Джоела Міллера могла зіграти інша кінозірка.

Про це стало відомо в подкасті Happy Sad Confused.

Кого розглядали на роль в The Last of Us

Шоураннер серіалу Крейг Мазін розповів, що на роль Джоела Міллера він спочатку розглядав оскароносного Меттью Мак-Конагей. Вони обговорювали можливу співпрацю, але до фіналізації та підписання контракту справа не дійшла.

Мазін зізнався, що серед перших кандидатів на роль був і Педро Паскаль. Але спочатку агенти актора сказали, що він зможе взяти участь в проєкті HBO. Через деякий час менеджмент кінозірки знайшов час у щільному графіку Педро.

"Я надіслав йому сценарій. І зазвичай, коли ви надсилаєте акторам сценарії, вам пощастить, якщо вони його прочитають протягом місяця. А Педро тоді був у Англії на зйомках. Я надіслав йому сценарій у п'ятницю. І вже в суботу вранці мені передзвонили, сказавши, що він у захваті", — розповів шоураннер.

