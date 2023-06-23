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Хто міг зіграти головну роль в серіалі The Last of Us замість Педро Паскаля

23 червня 2023 13:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Хто міг зіграти головну роль в серіалі The Last of Us замість Педро Паскаля
Фрагмент з серіалу The Last of Us. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В березні закінчився показ першого сезону серіалу "Останні з нас", який заснований на відеогрі The Last of Us. Шоу встановило чимало рекордів за переглядами. З’ясувалось, що замість американського актора чилійського походження Педро Паскаля роль Джоела Міллера могла зіграти інша кінозірка. 

Про це стало відомо в подкасті Happy Sad Confused.

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Шоураннер серіалу Крейг Мазін розповів, що на роль Джоела Міллера він спочатку розглядав  оскароносного Меттью Мак-Конагей. Вони обговорювали можливу співпрацю, але до фіналізації та підписання контракту справа не дійшла.

Мазін зізнався, що серед перших кандидатів на роль був і Педро Паскаль. Але спочатку агенти актора сказали, що він зможе взяти участь в проєкті HBO. Через деякий час менеджмент кінозірки знайшов час у щільному графіку Педро. 

"Я надіслав йому сценарій. І зазвичай, коли ви надсилаєте акторам сценарії, вам пощастить, якщо вони його прочитають протягом місяця. А Педро тоді був у Англії на зйомках. Я надіслав йому сценарій у п'ятницю. І вже в суботу вранці мені передзвонили, сказавши, що він у захваті", — розповів шоураннер.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи зміг фінальний епізод серіалу The Last of Us побити черговий рекорд попри трансляцію "Оскара". Також ми розповідали, що Педро Паскаль постраждав від немитих рук шанувальника.

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