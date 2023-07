Продюсер сериала The Last of Us планирует третий сезон

Кадр из сериала The Last of Us. Фото: Leadergamer

Одноименный сериал по мотивам приключенческой игры The Last of Us стал очень популярен среди большого количества зрителей. Уже после выхода первых трех эпизодов HBO объявил о начале производства второго сезона сериала, и он не будет последним.

Об этом сообщает Deadline.

Сценарист и продюсер экранизации The Last of Us Крэйг Мезин рассказал, что события второй части известной игры от Naughty Dog не уместятся во второй сезон сериала. Поэтому его создатели уже приступают к планированию третьего сезона, который будет базироваться на событиях второй части The Last of Us.

Мезин подчеркнул, что зрителей ждут многочисленные неожиданные повороты сюжета и разнообразные сюрпризы, а также еще более глубокое раскрытие ключевых персонажей в сюжете.

Еще в мае этого года канал HBO сообщил, что ожидается возвращение The Last of Us на экраны 2025 года.

Напомним, что в марте закончился показ первого сезона сериала "Последние из нас", основанного на видеоигре The Last of Us. Шоу установило немало рекордов по просмотрам. Выяснилось, что вместо американского актера чилийского происхождения Педро Паскаля роль Джоэла Миллера могла сыграть другая кинозвезда.