Восьмий епізод The Last of Us встановив новий рекорд: втім, є нюанс з премією "Оскар"
Серіал "Останні з нас", який заснований на відеогрі 2013 року The Last of Us, встановлює рекорд за рекордом кабельної телемережі HBO. Другий епізод шоу подивилось більше глядачів, аніж перший. А восьмий, який вийшов напередодні, перевершив попередні.
Про це повідомляє видання Variety.
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Деталі
Восьмий епізод The Last of Us за першу ніч переглянули 8 млн 100 тисяч глядачів. Це новий рекорд для серіалу. Показник на 74% більше за аудиторію першої серії, яка залучила 4 млн 700 тисяч глядачів.
The Last of Us набирав аудиторію з кожним наступним епізодом до четвертого, після чого статистикою перестали ділитися. Судячи з усього, п'ятий, шостий та сьомий епізоди не показали зростання для серіалу. Проте це змінилося з восьмою серією.
Всі шанси встановити новий рекорд є в останнього, дев’ятого епізоду, який вийде 12 березня. Втім, є великий нюанс. Водночас буде пряма трансляція 95-ї церемонії вручення премії "Оскар" на каналі ABC. А серіал виходить на HBO та HBO Max.
Втім, цілком можливо, що глядачі навпаки проігнорують кінопремію. Наприклад, четвертий епізод зібрав 7 млн 400 тисяч глядачів, хоча водночас була трансляція музичної премії "Ґреммі".
Про що серіал
Сюжет шоу розповідає історію контрабандиста Джоела. Він має супроводжувати дівчину-підлітка Еллі у подорожі через постапокаліптичні руїни США. Уже 20 років триває епідемія — людина, яка заражається паразитичним грибком, перетворюється на зомбі. Ті, хто вижив, вимушені ховатися в ізольованих карантинних зонах і заробляти будь-чим, щоб отримати купон, за який можна бодай щось купити для свого існування.
Головні ролі заграли американський актор чилійського походження Педро Паскаль та британська акторка Белла Ремс.
Нагадаємо, раніше ми писали, що анонсована дата виходу нового сезону приквелу "Гри престолів", серіалу "Дому дракона". Також ми розповідали, що фахівчиня з молекулярної біології Тіна Гесман Сей прокоментувала серіал The Last of Us.