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Другу частину фільму "Дюна" не покажуть на кінофестивалі у Венеції: причина

30 березня 2023 18:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Фільм "Дюна" режисера Дені Вільнева
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Два роки тому на 78-му Венеціанському кінофестивалі відбулась світова прем'єра фентезійного фільму "Дюна" режисера Дені Вільнева. Вже наприкінці цього серпня в Італії творці планували презентувати другу частину стрічки. Втім, вони цього не зроблять. 

Про це повідомляє видання Deadline.

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Подробиці

Продовження одного із найочікуваніших фільмів року не буде готовий до прем’єри у Венеції через роботу над візуальними ефектами, які ще залишилося завершити. Цілком можливо, що фестивальна прем’єра другої "Дюни" взагалі не відбудеться. Втім кіностудія Warner Bros. може розглянути кінофестиваль в Нью-Йорку.

"Дюну" схвалили більшість критиків, відзначили цілим рядом нагород і підвищили статус Вільнева як одного з найвідоміших кінематографістів, які працюють у системі великих кіностудій. Перша частина вийшла в прокат наприкінці жовтня 2021 року. "Дюна 2" з’явиться в кінотеатрах 3 листопада цього року. 

Відзначимо, що перша частина була номінований в десяти категоріях премії "Оскар", включаючи "Найкращий фільм". У підсумку, стрічка Вільнева отримала шість статуеток.

"Дюна" — кіноадаптація однойменного роману Френка Герберта 1965 року, частина великої медіафраншизи. Події розгортаються в далекому майбутньому: юний Пол Атрейдес та його сім'я, шляхетний Дім Атрейдесів, виявляються втягнутими у війну за небезпечну пустельну планету Арракіс, між корінним народом фременів та колишніми правителями Арракіса, Домом Харконненов. Головні ролі виконали Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард та інші відомі актори. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що приквел "Гри престолів" збираються продовжити на третій сезон, але дещо уріжуть в другому. Також ми розповідали, що новий фільм з канадійським актором Кіану Рівзом з'явився в кінопрокаті росії: скільки заробив кривавих рублів.

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