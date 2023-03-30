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Вторую часть фильма "Дюна" не покажут на кинофестивале в Венеции: причина

30 марта 2023 18:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Фильм "Дюна" режиссера Дэнни Вильнева
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Два года назад на 78-м Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера фэнтезийного фильма "Дюна" режиссера Дэнни Вильнева. Уже в конце августа в Италии создатели планировали презентовать вторую часть ленты. Впрочем, они этого не сделают.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Подробности

Продолжение одного из самых ожидаемых фильмов года не будет готово к премьере в Венеции из-за работы над визуальными эффектами, которые еще осталось завершить. Вполне возможно, что фестивальная премьера второй "Дюны" вообще не состоится. Впрочем, киностудия Warner Bros. может рассмотреть кинофестиваль в Нью-Йорке

"Дюну" одобрили большинство критиков, отметили целым рядом наград и повысили статус Вильнева как одного из известнейших кинематографистов, работающих в системе крупных киностудий. Первая часть вышла в прокат конце октября 2021 года. "Дюна 2" появится в кинотеатрах 3 ноября этого года.

Отметим, что первая часть была номинирована в десяти категориях премии "Оскар", включая "Лучший фильм". В итоге лента Вильнева получила шесть статуэток.

"Дюна" — киноадаптация одноименного романа Фрэнка Герберта 1965 года, часть большой медиафраншизы. События разворачиваются в далеком будущем: юный Пол Атрейдес и его семья, благородный Дом Атрейдесов, оказываются втянутыми в войну за опасную пустынную планету Арракис, между коренным народом фремен и бывшими правителями Арракиса, Домом Харконненов. Главные роли исполнили Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард и другие известные актеры.

Напомним, ранее мы писали, что приквел "Игры престолов" собираются продолжить на третий сезон, но несколько урежут во втором. Также мы рассказывали, что новый фильм с канадским актером Киану Ривзом появился в кинопрокате россии: сколько заработал кровавых рублей.

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