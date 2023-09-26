Дружина Брюса Вілліса дала перше інтерв'ю після його невтішного діагнозу
Дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг розповіла про погіршення здоров'я свого чоловіка. Емма зазначила, що "важко усвідомлювати", чи знає голлівудська зірка про свою хворобу.
Про це пише Daily Mail.
Дружинна Брюса Вілліса розповіла подробиці його стану здоров'я
У лютому цього року Емма оголосила, що у 68-річного актора діагностували лобно-скроневу деменцію (ЛСД) — незвичайну форму деменції, яка спричиняє погіршення поведінки, особистості та мови.
Exclusive: In honor of World Frontotemporal Dementia Awareness week, Bruce Willis’ wife Emma Heming Willis speaks to @hodakotb about the condition in her first interview since his diagnosis.— TODAY (@TODAYshow) September 25, 2023
“It was the blessing and the curse,” Emma said of receiving Bruce’s diagnosis. pic.twitter.com/VY5yhVjZIf
Нещодавно Емма розповіла про його здоров’я, стримуючи сльози, обговорюючи, як впоратися з "горем і смутком", спостерігаючи за тим, як її чоловік вмирає від хвороби.
"Те, що я дізналася, так це те, що деменція — це важко. Це важко для людини з діагнозом. Сім’ї також важко. І це нічим не відрізняється ні для Брюса, ні для мене, ні для наших дівчат. І коли кажуть, що це сімейна хвороба, це справді так", — розповіла Емма в своєму першому інтерв'ю після того, як стало відомо про хворобу актора.
Коли її запитали, як вона пояснила його хворобу їхнім дітям, вона сказала:
"Ми дуже чесні та відкриті в сім’ї. Тому було важливо, щоб ми повідомили їм, що це таке, тому що, знаєте, я не хочу, щоб діагноз їхнього тата чи будь-яка форма деменції були клеймом чи соромом".
Коли Емму запитали, чи знає сам Брюс Вілліс про те, що з ним відбувається, Емма витримала паузу та відповіла: "Важко сказати".
"Я думаю, що це було благословенням і прокляттям. Ви знаєте, щоб нарешті зрозуміти, що відбувається, щоб я змогла прийняти те, що є", — коментує Емма.
Жінка додала, що дуже вдячна чоловікова:
"Чесно кажучи, він той дар, який продовжує дарувати. Любов, терпіння, стійкість, стільки всього. І він навчає мене і всіх нас...Я маю на увазі, ви знаєте, коли я тут і роблю це, це не моя зона комфорту, але це сила Брюса", — говорить Гемінг.
Вона підтвердила, що називає себе "партнером за доглядом" Брюса, а не "опікуном", а також відзначила важливість догляду за собою. Емму також підтримує колишня дружина Брюса Демі Мур та їхні три дорослі дочки; 35-річна Румер, 32-річна Скаут і 29-річна Таллула.
Брюс припинив акторську діяльність у 2022 році, коли почав боротися з хворобою, яка спричинила погіршення його мовних здібностей, а в лютому 2023 року його родина підтвердила у спільній заяві, що його стан "прогресував".
Нагадаємо, Таллула поділилася подробицями своєї боротьби з важкою хворобою. Дівчина страждала на психічні розлади.
Раніше дружина актора Брюса Вілліса Емма Гемінг зізналася, що їхня з актором донька активно піклується про батька. Дівчинка приділяє вільний час самостійному дослідженню питання лікування хвороби.