Дружина Брюса Вілліса дала перше інтерв'ю після його невтішного діагнозу

Емма Гемінг з Брюсом Віллісом та доньками. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг розповіла про погіршення здоров'я свого чоловіка. Емма зазначила, що "важко усвідомлювати", чи знає голлівудська зірка про свою хворобу.

Про це пише Daily Mail.

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У лютому цього року Емма оголосила, що у 68-річного актора діагностували лобно-скроневу деменцію (ЛСД) — незвичайну форму деменції, яка спричиняє погіршення поведінки, особистості та мови.

Exclusive: In honor of World Frontotemporal Dementia Awareness week, Bruce Willis’ wife Emma Heming Willis speaks to @hodakotb about the condition in her first interview since his diagnosis.



“It was the blessing and the curse,” Emma said of receiving Bruce’s diagnosis. pic.twitter.com/VY5yhVjZIf — TODAY (@TODAYshow) September 25, 2023

Нещодавно Емма розповіла про його здоров’я, стримуючи сльози, обговорюючи, як впоратися з "горем і смутком", спостерігаючи за тим, як її чоловік вмирає від хвороби.

"Те, що я дізналася, так це те, що деменція — це важко. Це важко для людини з діагнозом. Сім’ї також важко. І це нічим не відрізняється ні для Брюса, ні для мене, ні для наших дівчат. І коли кажуть, що це сімейна хвороба, це справді так", — розповіла Емма в своєму першому інтерв'ю після того, як стало відомо про хворобу актора.

Коли її запитали, як вона пояснила його хворобу їхнім дітям, вона сказала:

"Ми дуже чесні та відкриті в сім’ї. Тому було важливо, щоб ми повідомили їм, що це таке, тому що, знаєте, я не хочу, щоб діагноз їхнього тата чи будь-яка форма деменції були клеймом чи соромом".

Коли Емму запитали, чи знає сам Брюс Вілліс про те, що з ним відбувається, Емма витримала паузу та відповіла: "Важко сказати".

Емма Гемінг з Брюсом Віллісом та доньками. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

"Я думаю, що це було благословенням і прокляттям. Ви знаєте, щоб нарешті зрозуміти, що відбувається, щоб я змогла прийняти те, що є", — коментує Емма.

Жінка додала, що дуже вдячна чоловікова:

"Чесно кажучи, він той дар, який продовжує дарувати. Любов, терпіння, стійкість, стільки всього. І він навчає мене і всіх нас...Я маю на увазі, ви знаєте, коли я тут і роблю це, це не моя зона комфорту, але це сила Брюса", — говорить Гемінг.

Вона підтвердила, що називає себе "партнером за доглядом" Брюса, а не "опікуном", а також відзначила важливість догляду за собою. Емму також підтримує колишня дружина Брюса Демі Мур та їхні три дорослі дочки; 35-річна Румер, 32-річна Скаут і 29-річна Таллула.

Брюс припинив акторську діяльність у 2022 році, коли почав боротися з хворобою, яка спричинила погіршення його мовних здібностей, а в лютому 2023 року його родина підтвердила у спільній заяві, що його стан "прогресував".

Нагадаємо, Таллула поділилася подробицями своєї боротьби з важкою хворобою. Дівчина страждала на психічні розлади.

Раніше дружина актора Брюса Вілліса Емма Гемінг зізналася, що їхня з актором донька активно піклується про батька. Дівчинка приділяє вільний час самостійному дослідженню питання лікування хвороби.