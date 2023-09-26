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Жена Брюса Уиллиса дала первое интервью после его неутешительного диагноза

26 сентября 2023 10:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Брюса Уиллиса дала первое интервью после его нелестного диагноза.
Эмма Хеминг с Брюсом Уиллисом и дочерьми. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хемминг рассказала об ухудшении здоровья своего мужа. Эмма отметила, что "трудно осознавать", знает ли голливудская звезда о своей болезни.

Об этом пишет Daily Mail.

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В феврале этого года Эмма объявила, что у 68-летнего актера диагностировали лобно-височную деменцию (ЛСД) — необычную форму деменции, которая влечет за собой ухудшение поведения, личности и речи.

Недавно Эмма рассказала о его здоровье, сдерживая слезы, обсуждая, как справиться с "горем и унынием", наблюдая за тем, как ее муж умирает от болезни.

"То, что я узнала, так это то, что деменция — это тяжело. Это тяжело для человека с диагнозом. Для семьи тоже тяжело. И это ничем не отличается ни для Брюса, ни для меня, ни для наших девочек. И когда говорят, что это семейная болезнь, это действительно так", — рассказала Эмма в своем первом интервью после того, как стало известно о болезни актера.

Когда ее спросили, как она объяснила его болезнь их детям, она сказала:

"Мы очень честны и открыты в семье. Поэтому было важно, чтобы мы сообщили им, что это такое, потому что, знаете, я не хочу, чтобы диагноз их папы или какая-либо форма деменции были клеймом или стыдом".

Когда Эмму спросили, знает ли сам Брюс Уиллис о том, что с ним происходит, Эмма выдержала паузу и ответила: "Трудно сказать".

 

Эмма Хеминг с Брюсом Уиллисом и дочерьми. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

"Я думаю, что это было благословением и проклятием. Вы знаете, чтобы наконец понять, что происходит, чтобы я могла принять то, что есть", — комментирует Эмма.

Женщина добавила, что очень благодарна мужу:

"Честно говоря, он тот дар, который продолжает отдавать. Любовь, терпение, стойкость, столько всего. И он учит меня и всех нас...Я имею в виду, вы знаете, когда я здесь и делаю это, это не моя зона комфорта, но это сила Брюса", — говорит Хеминг.

Она подтвердила, что называет себя "партнером по уходу" за Брюсом, а не "опекуном", а также отметила важность ухода за собой. Эмму также поддерживает бывшая жена Брюса Деми Мур и их трое взрослых дочерей; 35-летняя Румер, 32-летняя Скаут и 29-летняя Таллула.

Брюс прекратил актерскую деятельность в 2022 году, когда начал бороться с болезнью, которая повлекла за собой ухудшение его речевых способностей, а в феврале 2023 года его семья подтвердила в совместном заявлении, что его состояние "прогрессировало".

Напомним, Таллула поделилась подробностями своей борьбы с тяжелой болезнью. Девушка страдала психическими расстройствами.

Ранее жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хемминг призналась, что их с актером дочь активно заботится об отце. Девочка уделяет свободное время самостоятельному исследованию вопроса лечения болезни.

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